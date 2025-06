Máxima alerta en Liverpool por confesión de Luis Díaz en Colombia: ¿Se dará su fichaje al Barcelona?

Continúa la novela respecto al futuro de Luis Díaz. A pesar de haber salido campeón de la Premier League siendo figura del Liverpool, la continuidad del atacante colombiano en el Liverpool no está garantizada. Y no es porque el club no lo desee, la situación pasa más por las ofertas que puedan llegar en este mercado de fichajes veraniego.

En medio de todos los rumores que han surgido, especialmente con el supuesto interés del FC Barcelona y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Luis Díaz habló ante los medios de comunicación sobre su actualidad en Liverpool y lo que espera de cara a las próximas semanas.

Esto dijo Luis Díaz sobre su futuro deportivo

“Estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado. Ellos me han recibido desde el primer día muy bien”, empezó diciendo Luis Díaz, quien tiene contrato con el cuadro de Anfield hasta el año 2027.

La sorpresa llegó al instante, cuando el mismo jugador confirmó que ha entablado conversaciones con otros equipos, algo que calificó como una situación “normal” teniendo en cuenta que el mercado de fichajes está próximo a iniciar.

“Estamos ahora en contacto con Liverpool, porque estamos hablando con clubes y es normal por el mercado de fichajes que se abre. Tratamos de arreglar lo que sea mejor para nosotros”, sentenció el atacante nacido en la Guajira.

Claro está que el futbolista de 28 años reconoció que la primera opción la tiene Liverpool, aseverando así que “estoy a la espera de lo que se pueda dar”. En este orden de ideas advirtió que se quedará feliz en Anfield, bien sea si el equipo decida armarle “una buena renovación” o si, por el contrario, “me quedo con los dos años de contrato que faltan”. “Todo depende de ellos”, finalizó.

¿Luis Díaz llegará al Barcelona?

En las últimas horas, la prensa inglesa informó que Liverpool recibió la primera oferta del Barcelona por Luis Díaz. Si bien no se aclaró la suma del eventual fichaje, sí se detalló que el equipo de Arne Slot rechazó tajantemente la operación, debido a que la intención es mantener al colombiano en sus filas.

El periodista David Ornstein afirmó que el contacto entre ambos clubes se dio el pasado miércoles 4 de junio, pero no descarta que haya un segundo intento del cuadro blaugrana en las próximas semanas. Adicionalmente aclaró que, salvó una millonaria suma, Liverpool espera que Lucho cumpla con su contrato, sin importar que en 2027 se vaya como agente libre.