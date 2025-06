Las nuevas ‘pullas’ de la gobernadora del Tolima al Gobierno Nacional

Tolima

Luego de unos días de descanso, la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz reapareció durante el lanzamiento de la versión 51 del Festival Folclórico del Colombiano en el Teatro Colón en Bogotá.

En este evento, la mandataria seccional aprovechó la ocasión para lanzar ‘pullas’ al Gobierno Central. Destacó que gracias a la cultura se permitirá tener un punto de encuentro en medio de la desorganización institucional y la polarización.

“En estos tiempos difíciles para Colombia, en los que los escándalos de corrupción, las disputas políticas sin sentido, la desorganización institucional del nivel central y la inseguridad han tocado de nuevo nuestras puertas. Es doloroso el deterioro del orden público, de los recursos públicos, de la gerencia pública nacional, desde donde deberían llegar las respuestas y no los silencios, la guía y no la confusión, la certeza y no la improvisación”, afirmó Matiz.

La gobernadora advirtió que el país vive una amenaza a la institucionalidad y que son las regiones quienes hoy sostienen con hechos la estabilidad de Colombia.

“Aún ante las delirantes particularidades de la política nacional que hoy vivimos, que pretende romper la institucionalidad, acabar con la separación de poderes públicos y gestar autogolpes de Estado que nos lleven posiblemente a abrir la puerta de la primera dictadura del siglo XXI en Colombia, que irónicamente se da en nombre de un pueblo que ya no les apoya masivamente ni les cree”, señaló la gobernadora del Tolima.

La mandataria del Tolima recordó que el Festival Folclórico fue creado precisamente como un escenario de unidad y paz en medio de épocas marcadas por la violencia política, y que hoy, más que nunca, sigue siendo un bálsamo frente a los discursos de odio, polarización y confrontación social.

“La única confrontación que queremos en la Tierra Firme, y seguramente en Colombia misma, es la disputa en el festival de festivales entre maestros y parejas de baile, a punta de coplas, guitarras, tamboras y acordeones”, aseguró.

Detalles del Festival Folclórico Colombiano

La edición número 51 contará con la participación de ocho países invitados, lo que consolida al Festival Folclórico Colombiano como uno de los encuentros culturales más tradicionales del país.

Para esta ocasión, entre la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima invertirán una suma superior a los $9.000 millones, la mayor cantidad de recursos destinados a los gastos de logística cuya operación estará a cargo de León Gráficas.

El Tolima, con Ibagué como epicentro, se prepara para recibir a más de 500.000 turistas y generar un impacto económico estimado en $200.000 millones en ingresos para el departamento.

En el marco de este evento se tendrán los reinados cívico, departamental y nacional además dos desfiles para los días 22 y 29 de junio, asimismo la representación folclórica y cultural de las distintas regiones del país.