Inpec responde a denuncias de ‘Epa Colombia’ por falta de alimentación en la cárcel El Buen Pastor

En un video difundido en redes sociales, la influencer y empresaria, Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, y otras reclusas compañeras de celda, denunciaron una situación crítica de hambre e insalubridad desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

En la grabación, aseguran que llevan días sin consumir alimentos adecuados debido a que la comida proporcionada está en mal estado, con presencia de roedores vivos y muertos.

"Estas mujeres están muertas del hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden”. “El pollo podrido, el pescado podrido”, se les escuchar decir a las denunciantes.

Ante la situación, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, coronel Daniel Gutiérrez reconoció las dificultades en el penal. No obstante, aseguró que trabajan en conjunto con autoridades penitenciarias para mejorar la alimentación de las mujeres privadas de la libertad.

“Desafortunadamente todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y sobre todo de alimentación (...) En la cárcel El Buen Pastor se han presentado unos hechos de mala alimentación, que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es. Para eso hoy se van a hacer unas mesas de trabajo con la Defensoría, Procuraduría y con la USPEC, entendiendo que la USPEC es la responsable de la alimentación”, señaló.

Cabe recordar que, ‘Epa Colombia’ se encuentra recluida en esa cárcel de la capital del país, pagando la pena de prisión de 5 años y 2 meses que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por vandalizar estaciones de Transmilenio durante las protestas del 2019.