Dura crítica del DT de Junior luego de la derrota contra América: “No se mide con la misma vara”

Junior sufrió una dura derrota en la segunda jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El cuadro barranquillero cayó 2-1 en su visita al América de Cali y se encuentra en la parte baja del Grupo B (tercero con un punto).

Finalizado el partido en el Pascual Guerrero, César Farías, entrenador del Junior, habló en rueda de prensa sobre la derrota de su equipo y aprovechó para criticar duramente al árbitro Diego Ruiz por haberse saltado el protocolo VAR en un posible penal y no reponer el tiempo perdido en el cierre de la segunda mitad.

Crítica del técnico del Junior contra el arbitraje

La primera crítica de César Farías en contra del juez Diego Ruiz llegó por cuenta de un posible penalti al 45+3′ en contra de Didier Moreno, tras una entrada a destiempo de Jean Pestaña. Tanto el árbitro central como el VAR omitieron la acción y en la segunda parte sí sancionaron una acción similar de Jhomier Guerrero, que terminó en el tanto definitivo de Rafael Carrascal.

“No estoy diciendo que el penal de América no fue, porque fue una tontería nuestra, pero estoy diciendo que fue lo mismo que el de Didier y no se pitó. No se mide con la misma vara”, sentenció César Farías ante los medios de comunicación.

Y justamente sobre dicha jugada explicó: “Duele que la misma falta contra Didier no se pitó, (el árbitro) no revisó el VAR. Se comió el protocolo del VAR. Uno se equivoca y lo acepta, es entendible, pero no puede permitir sacar de banda cuando hay un jugador tirado por una falta. No digo que era sancionable, pero tenía que revisar”.

Posteriormente, Farías enfocó su discurso en el tiempo de reposición, afirmando así que los jueces no adicionaron todo el tiempo que en realidad se había perdido y en esos minutos agregados, según opinó, prácticamente no se jugó.

"En el penal, el gol y la celebración se fueron seis minutos. Al final da seis minutos y es increíble. De los seis minutos se habrán jugado tres. Uno se va dolido, caliente, pero sabemos que tenemos un partido inmediatamente en casa... Genera malestar, claro que genera malestar e incomoda", concluyó.