Comunidades advierten escasez de productos de la canasta familiar en El Zulia

Cúcuta

Por medio de un comunicado la Asociación de Juntas del municipio de El Zulia expresó su preocupación por el impacto que ha tenido el paro minero en sus comunidades.

En el documento se aseguran que este tipo de protestas “afectan el tejido social, la movilidad, el sustento de las familias, las cosechas de nuestros campesinos, el acceso a la salud, el derecho a la educación de las comunidades, no solamente en el municipio de El Zulia sino de gran parte del departamento”.

Aseguran que poco a poco se ha ido haciendo realidad una de las principales preocupaciones y es la de falta de algunos productos específicos por la imposibilidad de abastecimiento.

“En el momento sí estamos presentando escasez porque no ha sido posible la circulación por parte del Kilómetro 70 La Alejandra y Pedregales. Ya hay escasez de productos de la canasta familiar” dijo a Caracol Radio Dimas Quintero, presidente de Asojuntas de El Zulia.

Incluso, los líderes denuncian acciones de los manifestantes que han catalogado como agresiones en contra de las mismas comunidades que tratan de cruzar por los puntos de bloqueo por diferentes razones.

“Yo tengo las medidas blandas de la Unidad de Protección, la cual a mí se me restringió el paso a una cita médica. En las horas de la tarde, cuando ya termino la cita médica, y llego ahí al otro punto en Pedregales, la moto no me la dejan circular, dejan pasar las otras motos, me intimidan, me hacen una retención donde me dicen que tengo que acompañarlos porque yo ando con un chaleco, con un botón y ahí yo comunico a la gente de la situación que se me viene presentando” puntualizó Quintero.

Hacen un llamado a las autoridades regionales y nacionales para dar celeridad a las acciones que permitan levantar estos bloqueos.