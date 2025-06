Recuperar la confianza, clave para atraer inversión: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

El presidente de la junta directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez durante su intervención en la Convención Bancaria en la ciudad de Cartagena, aseguró que la incertidumbre se volvió protagonista y manifestó que ha tomado fuerza un discurso reiterado, ofensivo y agresivo contra el empresariado que provoca que se posponga las inversiones en el país.

Añadió que no hay confianza sin estabilidad de reglas, de normas y sin seguridad física.

“El año pasado Cerrejón reportó algo así como 300 bloqueos. y la extorsión está en los niveles más altos de los últimos 20 años. Entonces toca devolver la confianza. Eso ya pasó alguna vez hace unos años y cuando se devuelve la confianza, la gente quiere invertir en el país, y la inversión extranjera no puede estar motivada solamente por tasas altas, porque eso es un problema enorme, eso llena el país de dólares, y eso hace que se ponga una tasa de cambio que sea artificial”, comentó el presidente de la junta directiva del Grupo Aval.

También alertó ante la posibilidad que Colombia pueda sufrir un apagón ante los problemas de reducción de las reservas de gas que obliga a aumentar las importaciones para atender el mercado interno y las termoeléctricas que lo requieren para la generación de energía.

Crecimiento de la economía colombiana es mediocre

La economía colombiana viene reportando entre el 2023 y el 2024 crecimientos que son mediocres, manifestó el presidente de la junta directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en diálogo con Caracol Radio.

“Pues yo me atrevía a dividir mis palabras entre lo que yo llamo lo malo o lo mediocre, lo feo y de pronto lo bueno. Yo considero y lo decía, en los 10 años anteriores a la pandemia el crecimiento promedio del país fue de 3,6%. Si uno coge los años 2020, 2021 y 2022, el crecimiento promedio fue 3,6%. Eso incluyendo el decrecimiento de la economía en el año 2020 y después los dos años de recuperación en el 2021 y en el 2022. Si yo tomo ahora el 2023 y el 2024, el crecimiento promedio es 1,2%. Eso me preocupa, eso es mediocre y eso no es suficiente”, comentó.

Reconoció que el repunte del PIB del 2.7% en el primer trimestre del año fue un resultado bueno. “El problema absolutamente alimentado, su combustible fue el consumo. Y no la inversión. De hecho, la inversión está muy baja. 17% del PIB fue la inversión del año pasado. Y aquí se requiere, tradicionalmente ha sido entre 22 y 25%, para que Colombia pretenda salir del subdesarrollo, digamos en un tiempo entre 15 y 20 años, crecimiento tendría que ser mucho más cercano al 5 y la inversión tendría que ser más o menos el 25 del PIB Entonces esos son datos mediocres”.

También destacó la recuperación de la generación de empleo, pero explicó que “el 70% de los puestos laborales que se han creado este año son informales. Eso me preocupa por los trabajadores mismos”.

Finalmente comentó de la recuperación de los bancos y de las inversiones que viene realizando el Grupo en el sector de infraestructura en Colombia.