“Acabaré con la paz total que no ha funcionado”: Mauricio Lizcano

Cartagena

El candidato presidencia Mauricio Lizcano se convirtió en el primero en inscribirse, a través del movimiento ‘Firmes con Lizcano, Colombianismo’.

Este jueves, Lizcano, quien lleva más de dos semanas recorriendo el país, estará en Cartagena. Allí, además visitar varios medios de comunicación, estará por algunas de las calles de La Heroica para conocer, de primera mano, las problemáticas que afectan a los cartageneros.

Lizcano es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia, gobierno y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, magíster de política pública (MPA) de la Universidad de Harvard y magister en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad Massachusets Institute of Technology MIT.

Su carrera pública inició a los 25 años cuando fue elegido representante, luego llegó al Senado de la República convirtiéndose en el presidente del Congreso más joven en la historia de Colombia. Estuvo 12 años en el legislativo, hasta 2018. Posteriormente fue designado ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El violento secuestro de su padre en el año 2000 —quien permaneció nueve años en manos de las FARC— y, de manera simultánea, el de su hermano, quien estuvo seis meses en poder del EPL, fueron, tal vez, los momentos más duros y difíciles para él y su familia.

Acabará con la Paz Total, que no funcionó

“Si soy presidente de la República, lo primero que haré es un gobierno de unidad. Lo segundo será acabar con lo que hoy se conoce como paz total, que no ha funcionado. No es que vaya a entregar las llaves de la paz, pero la vamos a construir de una manera diferente, estructurada, con resultados, y en la que se proteja al pueblo colombiano”, manifestó Lizcano durante el discurso, tras la inscripción de su candidatura. Añadió que, mientras se construye la paz, no se puede ignorar el secuestro, la extorsión y la violencia.

El candidato, que espera recoger 3 millones de firmas, le apostará a recuperar la seguridad, mejorar la calidad del sistema de salud en el país y fomentar el empleo. Según él, el país vive momentos difíciles y la división ha sido el mayor de los males, contribuyendo a problemas como la inseguridad, la falta de atención de calidad en salud y la ausencia de oportunidades.

Mientras los otros 50 candidatos se encargan de construir muros, Mauricio Lizcano construirá puentes, sin ideologías de derecha o izquierda, sino a través del sentido común y de la solución de los problemas de la comunidad.

“Vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en la unidad, vamos a pensar en la Colombia que todos soñamos y en la Colombia que todos merecemos. Y por esa Colombia que todos soñamos y que todos merecemos, es que vamos a salir a las calles, a los campos, a las montañas, a las veredas, a pedirle a la gente que entienda, que conozca, que comprenda y que abrace ese mensaje de progreso y unidad. Este mensaje de que todos somos colombianos”, dijo el candidato en el momento de la inscripción.