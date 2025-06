Denuncian que cuñada de Superintendente de Salud tuvo 3 contratos en entidad a cargo del INS

Colombia

En medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la tarde este martes 3 de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes al superintendente de Salud, Helver Giovanny Rubiano, el representante a la Cámara Andrés Forero denunció que la cuñada del Rubiano ha tenido 3 contratos con el Fondo Especial de Investigaciones, entidad a cargo del Instituto Nacional de Salud.

Según indicó Forero, dichos contratos, por más de 50 millones de pesos, se firmaron mientras Helver Rubiano, actual superintendente, se desempeñaba como director el Instituto Nacional de Salud, entidad que está a cargo del FEI.

“Ese es su hermano y ese es su cuñada, y esa cuñada suya ha tenido tres contratos, tres contratos con el FEI, que es el Fondo Especial de Investigaciones que está a cargo del INS, del Instituto Nacional de Salud. Entonces han sido tres contratos por 50 millones de pesos. Cuando uno revisa, porque quizá es eso lo que usted me va a responder, señor superintendente, que realmente no lo suscriben ustedes, que lo suscriben Fiducoldex, pero realmente cuando se hacía la solicitud de contratación lo hacían desde el INS”.

Sumado a esto, advirtió Forero que Rubiano le habría mentido en una respuesta a un derecho de petición al asegurar que nunca se reunió con el agente interventor de la EPS Sanitas.

“Cuando usted estaba en la Superintendencia Nacional de Salud, le pregunté expresamente si usted se había reunido en su calidad de director del Instituto Nacional de Salud con alguno de los interventores de EPS Intervenidas. Usted me dijo que no. Ahí está la respuesta, ustedes la pueden ver. Y sin embargo, señor Superintendente, cuando yo le pregunto a la EPS Intervenidas Sanitas si usted había estado presente en una fecha determinada, y esa fecha es el 28 de agosto del año 2024, cuando usted seguía fungiendo como director del Instituto Nacional de Salud, me dicen que usted sí fue allá”.

Por su parte, la representante a la Cámara Catherine Juvinao también denunció que la esposa del ministro del Salud, Beatriz Gómez, no declaró ningún impedimento por conflicto de interés en el caso del Hospital la Misericordia de Calarcá, esto a pesar de que el Ministerio de Salud asignó un presupuesto de cerca de 5mil millones de pesos para su operación.

“Aún así la señora Beatriz Gómez no declaró ningún impedimento. De hecho, es ella la que revisa las designaciones de los interventores que insisto, son los que administran y ejecutan la plata”.

Agregó Juvinao que los agentes interventores que fueron designados hacen parte de “cuotas políticas”.

Juvinao señaló que dicha situación también se repitió en el caso del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar. Mencionó que en este caso los interventores son “gente que apoyan los clanes, como los Gnneco”.