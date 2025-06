Expectativa por impacto de la ZUT a retorno de familias del Catatumbo

Cúcuta

Desde el ministerio público han surgido dudas sobre el papel de la Zona de Ubicación Temporal en la posibilidad de retorno de las familias desplazadas del Catatumbo.

Después de cerca de cinco meses desde que se desató la crisis del Catatumbo, muchas familias que se encuentran hospedadas en la capital nortesantandereana han expresado su deseo de retornar a sus hogares, pero no se cuenta con las garantías para ello.

“No podemos obviar que el Gobierno Nacional ha dado 45 días para que se ubique allá en la zona de Tibú el grupo de la FARC, de tal suerte que no sabemos esto qué significa para las personas que están acá, si permita que entonces ellos puedan ahora sí sentirse mucho más tranquilos y retornar o al contrario. Esa es una decisión que no se puede tomar en este momento y que no aconsejamos a ninguna de las personas que está en Cúcuta que la tome de manera acelerada” dijo a Caracol Radio Ludy Páez, personera de Cúcuta.

Afirman que es decisión de cada una de las familias siempre y cuando se cumplan los compromisos.

“Si cada uno quiere regresar, no podemos impedirlo, pero retornar como tal que es la propuesta legal que existe con condiciones, como la voluntariedad, la garantía, la seguridad y la dignidad, no hay manera de hacerlo hasta que no nos garantice a nosotros el Ejército o la Policía que están las condiciones dadas para ello” puntualizó Páez.