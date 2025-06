Denuncian demoras en obras viales en el barrio Aeropuerto de Cúcuta

Cúcuta

Comunidad del barrio Aeropuerto denuncia que, tras tres años de inicio de obras viales, aún no se avanza en su ejecución.

Así lo expresa Samir Contreras, veedor de movilidad de Cúcuta y líder de este barrio, quien expresó que desde el 2023 se iniciaron varias obras para mejorar la movilidad en este importante sector, sobre todo de su vía principal, pero, a mitad de año del 2025, aún no se ha logrado finiquitar este proyecto.

“Hoy estamos esperando, y con tanto anhelo que se ha anunciado desde hace más de cinco años que se inició este proyecto y que se inició la construcción en el 2023, es la obra del par vial del barrio aeropuerto. Tres años después esta obra no llega ni a un 50%” dijo Contreras.

Agregó que “se inició con la construcción de la vía en la entrada y la construcción de los dos muros, pero actualmente no se ve un avance significativo, la reconstrucción de la avenida primera y la avenida segunda, para que este par vial entre en funcionamiento y ayude a mejorar la movilidad en la Comuna 6 de Cúcuta”.

Enfatizó que no se avanza “porque las administraciones no tienen un cronograma de entrega de obras, como cualquier obras que se tiene en la ciudad, no se entrega a tiempo”.

Pidió celeridad para concluir con estos proyectos.