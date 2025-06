Decreto de retención en la fuente afectaría liquidez de empresas transportadoras: Denuncia gremio

Tras la expedición por parte del ministerio de Hacienda del Decreto 572 de 2025 que permite al Gobierno Nacional anticipar el cobro de la retención en la fuente del 2026 a este año, para superar los problemas de caja, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Arnulfo Cuervo Aguilera, hizo un llamado al Gobierno para que dicho decreto sea anulado, ya que traería varias consecuencias.

De hecho, el presidente del gremio explicó que este decreto carecería de una base técnica: “Desde Fedetranscarga solicitamos al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda derogar esta medida que, a más de carecer de técnica, no fue consultada con el sector productivo y el tejido empresarial colombiano, que hoy se ve enormemente afectado, no solamente por esta medida, sino por muchas más que hoy implementa el gobierno en contra del aparato productivo y el tejido empresarial colombiano”.

De este modo, Cuervo alertó que con el decreto se aumentó la retención en la fuente para más de 30 actividades económicas, pero también se pondría en riesgo la operación de las empresas, ya que la liquidez de las mismas estaría en riesgo.

Igualmente, señaló que este decreto aumentó la base grabable, “lo que significa que quienes no estaban obligados a tributar ni a ser sujetos de retención en la fuente, ahora lo son”.

Sumado a lo anterior, el presidente del gremio comentó que este decreto junto con la aprobación de la reforma laboral se incrementarán costos laborales hasta en un 25 %, lo que afectarían los pagos de nómina. “En el sector de transporte de carga el incremento en la retención corresponde a un desproporcionado 218%. Y esto, aunado a la reforma laboral, incrementará costos laborales hasta en un 25%, erosionará la liquidez de quienes generan empleo, afectando pagos de nómina, atención a proveedores, obligaciones financieras, entre otros”.

Así las cosas, explicó que la razón principal por la que este decreto debería ser anulado es porque la economía no muestra un crecimiento. “Frente al crecimiento económico, que para el año 2023 fue de apenas 0.6% y que en el año 2024 mostró un lánguido 1.7%, cifras que siendo al menos positivas no determinan otra cosa que una economía en estancamiento, mismo que podría estar superándose con crecimientos de al menos un 3%, la razón por la cual se arguye que se da este incremento en las retenciones no tiene razón de ser, pues la economía al menos en este momento no se encuentra en crecimiento. Por tanto, la validez técnica de las razones no tiene piso"