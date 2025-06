Cientos de trabajadores afectados por los bloqueos del gremio minero

Cúcuta

Los trabajadores de las diferentes empresas ubicadas sobre la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de El Zulia o quienes laboran hacia este sector en el occidente del departamento manifiestan su rechazo a los bloqueos generados por el gremio minero.

Afirman que muchas familias que no están involucradas en la problemática se ven afectadas por los cierres que no permiten la movilidad a mineros, vigilantes, transportadores, docentes, estudiantes, entre otros.

“Han sido muchos afectados, hoy ya son dos días que no hemos podido trabajar y solamente de los mineros no dependemos, aquí también están las empresas de las ladrilleras que también necesitan pasar, y con hoy ya son dos días. Ayer perdimos el viaje, madrugamos y nada, y hoy vamos también por la misma, y eso no lo ven las empresas. También nos afectan muchas cosas, en la gasolina, nosotros también tenemos familia, hijos, tenemos muchas cosas como el arriendo, y si seguimos así, ¿cómo vamos a trabajar?” dijo a Caracol Radio uno de los trabajadores afectados.

Incluso aseguran que los manifestantes les han solicitado apoyarlos en sus peticiones sumándose a los bloqueos, lo que no ha sido bien recibido por los trabajadores.

“Nos han dicho que más bien le colaboremos para ver qué se soluciona, pero nosotros no tenemos chances para eso tampoco, nosotros seguimos trabajando, y nosotros no vamos a parar, porque mientras no trabajemos, no tenemos sustento, este es el único trabajo que tenemos” puntualizó.

Se espera que en horas de la tarde se logre un diálogo del gremio minero con las autoridades regionales y nacionales, para buscar soluciones y así levantar la manifestación que ha afectado varios sectores económicos.