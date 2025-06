Santandereana teme por su vida tras condena contra cirujano plástico por violencia intrafamiliar

Bucaramanga

El cirujano Luis Fernando Reyes Meza fue condenado a 6 años de prisión por agredir a su exesposa Adriana Vargas, hecho que quedó grabado en video.

El suceso ocurrió en 2015 y hasta esta semana cobró justicia según un fallo en primera instancia.

El juzgado 24 penal de conocimiento de Bucaramanga lo encontró responsable por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La bumanguesa narró que su hija quien ahora tiene 14 años fue además clave en las denuncias contra el cirujano plástico, pues fue quien presenció estos hechos violentos.

“Fue un proceso de aproximadamente nueve años y medio que tuvo mucho tiempo para ser revisado. Ahora lo que viene es que nosotros tenemos cinco días después de emitido el fallo para poder apelar. Pueden apelar las dos partes. Muy seguramente Luis Fernando impondrá un recurso de apelación. Sin embargo estamos confiados en que la justicia colombiana y el fallo pueda sostenerse en una segunda instancia”, expresó Adriana Vargas Uribe, exesposa del cirujano.

Según el fallo la pena de 72 meses de prisión es por la conducta punible de violencia intrafamiliar agravada.

Se le prohibió comunicarse con su exesposa, por lo menos por el tiempo de la pena impuesta.

Tras la decisión la víctima manifestó que teme por su vida, pues dice que ha recibido mensajes intimidades por parte de allegados del hoy condenado.

“He recibido mensajes donde me dicen y me manifiestan que las lágrimas no me van a alcanzar para arrepentirme por lo que estoy haciendo. Frente a esto temo por la vida de mi hija y mi vida. Podría decir que si algo me llega a pasar, el culpable es Fernando Reyes", agregó la víctima.

Además del recibir agresiones frente a su hija, acto que quedó grabado en video y por eso hoy recibió la condena en primera instancia.

La mujer manifestó que durante el matrimonio pasó por varias intimidaciones por su forma de vestir y escenas de celos. Incluso tuvo complicaciones de salud después de una cirugía del busto, que le hizo Reyes Meza.

Esta semana se conoce si va a apelar la decisión del juez, y de ser así ella responde del mismo modo.

Debido a la gravedad del delito al cirujano le negaron la detención domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.