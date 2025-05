Trump dice que China “violó” acuerdos comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de haber “violado” el acuerdo entre ambos países para reducir sus aranceles.

Lea también: Médico colombiano fue hallado muerto en Argentina

El republicano dijo que el gobierno chino rompió los acuerdos comerciales con la Casa Blanca sobre la reducción de aranceles, Trump dice que este acuerdo salvó a Pekín de un mal momento.

A través de su red social Truth, el jefe de estado norteamericano lo anunció, sin embargo, no especificó las condiciones en que China aparentemente habría violado dicho acuerdo.

“Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad (...). La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros”

Ambas potencias mundiales pactaron una reducción del 145 al 30% de importaciones chinas y del 145 al 10% a importaciones estadounidenses, se había acordado que estas condiciones serían por tres meses.

“Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo”, apuntó Trump. Según el mandatario, el efecto de los gravámenes “fue devastador” para China. “Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros”, adicionó el republicano.

También le interesa: Corte Suprema de EE.UU. abre vía para que Trump termine con el TPS de 532 mil migrantes

Pekin y Washington mantuvieron conversaciones en Ginebra en el sentido económico y para parar la guerra arancelaria, aunque con este nuevo episodio podrían truncarse dichas negociaciones.