“Tengo respeto por las mujeres, no es verdad”: Alberto Vergara por denuncia de acoso en Ecopetrol

Alberto Vergara está en el ojo del huracán por cuenta del escándalo de Ecopetrol debido a la firma del otrosí para un contrato por más de 5 millones de dólares que permitió que una firma extranjera adelantara una serie de investigaciones sobre funcionarios de la misma entidad.

En un informe de auditoría conocido y revelado por La W, se habla de Vergara como el responsable de “abuso de poder, acoso laboral, acoso sexual” y más delitos.

Alberto Vergara, vicepresidente de Compliance, pasó por los micrófonos de esta emisora y mencionó que las acusaciones por acoso sexual no son ciertas.

“Hago parte de un hogar donde siempre hemos respetado y valorado el aporte de una mujer, Tengo un absoluto respeto por las mujeres y por la condición humana (…). De manera categórica digo que no es verdad”, afirmó.

Según Vergara, los hechos por los que lo señalan de abuso sexual y laboral “son inexistentes”.

“El Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela por razones de género”, dijo.

Y agregó: “Hay cosas que indican, con datos y hechos, que las supuestas denuncias de acoso no existieron”.

El vicepresidente de Compliance rechazó categóricamente las afirmaciones de Cesar Loza, presidente de la USO, quien confirmó para La W las denuncias de acoso laboral y sexual en contra de Vergara e incluso mencionó que tenía conocimiento de 5 casos de mujeres que habían sido despedidas de sus cargos porque no accedieron a sus pretensiones.

“No son ciertas, hay 4 decisiones judiciales, y hubo verificaciones internas que permitieron determinar que esos hechos no existieron”, dijo.

Vergara, quien dijo que lleva 25 años en la petrolera explicó que no fue él quien despidió a estas mujeres. “Eso fue una decisión administrativa. Simplemente lo que hice en el rol que tenía en ese momento fue informar la decisión que tomó la administración porque yo era el gerente directo de las funcionarias, mi labor solo fue informar, nunca hubo un criterio de género”.

De hecho, señaló que dos de las denunciantes que aparecen en el documento, fueron designadas, por él mismo, como gerentes y coordinadoras de investigación.

“Si supuestamente hay actos de misoginia y acoso, por qué voy a nombrar a dos mujeres que aquí son las denunciantes en los cargos más importantes que tenía la vicepresidencia en ese momento”, dijo pidiendo que se reflexionará el caso.

Y añadió: “En los 2 años que estuve trabajando con ellas jamás hubo una denuncia o una queja, mis jefes siempre fueron mujeres, ellas tenían los canales para presentar denuncias”.

Además, dijo que es curioso el hecho de que estas dos mujeres presenten la denuncia 6 meses después de la desvinculación. “Adjuntan dos fotos que tomaron en la intimidad de mi casa sin mi permiso, las publicaron afectando la intimidad de mi familia, la de mis hijos. ¿Quién está detrás de todo eso, quién está detrás de querer detener la función de cumplimiento de Ecopetrol?“, detalló.

Escuche la entrevista completa aquí: