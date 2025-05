Rohmy Martínez: La nueva voz del tumbado

De convertir experiencias personales en himnos colectivos. De tomar una guitarra, una idea y una emoción, y transformarlos en algo capaz de llegar a miles de personas, sin importar el idioma o la geografía. Eso es exactamente lo que está haciendo Rohmy Martínez, un joven cantante y compositor de apenas 19 años, nacido en Houston pero profundamente marcado por sus raíces mexicanas.

Con una propuesta musical que combina lo mejor del regional mexicano con una esencia urbana fresca, directa y contemporánea, Rohmy está dando de qué hablar en la escena latina. Su más reciente sencillo, “Loko Y Tumbado”, ya superó las 100 mil vistas en Instagram y más de 50 mil en TikTok. Más allá de los números, lo que realmente destaca es el impacto emocional que genera su música en quienes la escuchan. Porque no se trata solo de entretenimiento: se trata de identidad.

“Esta canción me representa mucho. Habla de quién soy, de lo que he vivido, de lo que veo todos los días. No quise adornar nada. Solo lo sentí y lo solté en forma de música”, explica Rohmy con sinceridad. Esa honestidad es parte esencial de su propuesta artística.

Su historia comienza en México, donde a los 9 años aprendió a tocar la guitarra. No fue un acto planeado ni una estrategia para construir una carrera: fue una necesidad natural de expresión. En un entorno donde las palabras muchas veces no alcanzan, la música apareció como un canal alterno. A los 15 años ya estaba escribiendo sus propias canciones, sin pensar aún en lanzarlas al mundo. Pero poco a poco, las letras que nacieron como un desahogo personal comenzaron a conectar con otros.

“Al principio lo hacía para mí. Como terapia. Pero después, cuando algunos amigos escucharon mis rolas, me dijeron que les pegaban. Que se sentían identificados. Y eso me hizo pensar que tal vez tenía algo que podía compartir.”

Esa conexión es lo que ha convertido a Rohmy en una figura emergente dentro del regional urbano, un subgénero que mezcla las raíces del corrido mexicano con el beat y la actitud del trap y el hip-hop. Pero él no busca etiquetas. Ni validación. Ni parecerse a nadie. Lo suyo es más intuitivo, más emocional, más genuino.

“Me gusta lo que hacen otros artistas, claro. Pero trato de no copiar. Quiero encontrar mi propio sonido. Y creo que eso viene cuando uno se mantiene fiel a lo que siente.”

Su siguiente lanzamiento, “El Chxvillo”, ya está en camino y ha generado expectativa entre su comunidad de seguidores. Rohmy cuenta con una base de fans que ha crecido orgánicamente gracias a su presencia en redes sociales, donde comparte no solo su música, sino también parte de su proceso creativo, su vida diaria y sus reflexiones. No se muestra como una estrella inalcanzable. Se muestra como un joven real, con dudas, sueños y una guitarra como aliada.

“No tengo un gran equipo detrás. Somos yo, mis compas y mi familia. Le metemos corazón a todo. A veces nos desvelamos para grabar o editar un video. Pero vale la pena cuando alguien te escribe para decirte que una canción tuya le hizo bien.”

Esa cercanía, esa humildad, es parte de lo que lo vuelve especial. En una industria donde muchas carreras están basadas en imagen y marketing, Rohmy se posiciona desde otro lugar: el de la honestidad creativa. Su música no pretende ser perfecta. Solo pretende ser verdadera.

Para muchos jóvenes mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos, su voz representa algo más profundo: la posibilidad de construir una identidad sin tener que elegir entre dos culturas. Rohmy abraza ambas. Canta desde Houston, pero con alma mexicana. Y eso, lejos de dividir, enriquece.

Desde sus primeras notas, deja claro que no necesita autotune ni artificios. Lo que tiene lo dice con la guitarra, con la voz, con el corazón. Y eso conecta con un público que está cansado de los filtros y busca autenticidad.

El futuro de Rohmy Martínez es prometedor. Tiene canciones listas, visión artística y una comunidad que lo respalda. Pero lo más valioso que tiene es su convicción de mantenerse fiel a sí mismo. De seguir escribiendo desde la emoción, de cantar desde lo vivido y de representar a quienes, como él, sueñan en grande con los pies bien puestos en el suelo.

“Estoy agradecido con cada persona que me escucha. No lo doy por hecho. Me inspira a seguir creando, a mejorar, a seguir construyendo algo real”, concluye.

Y eso es, precisamente, lo que hoy más falta hace en la música: algo real. Y en Rohmy, esa realidad suena a futuro.