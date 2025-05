Las conclusiones de la reunión de autoridades municipales con los motociclistas. ¿Qué sigue?

Bucaramanga

Luego de las manifestaciones de los motociclistas que iniciaron desde las 6:00 am., de este viernes 30 de mayo, con el cierre de algunas vías principales, líderes de este gremio junto con autoridades municipales como el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, el director del Área Metropolitana John Manuel Delgado y directores de tránsito de los municipios, se reunieron y concluyeron que primero se revisarán los estudios técnicos de la medida de restricción del parrillero, que a hoy no han sido presentados o no han sido aprobados.

En la reunión que duró aproximadamente dos horas, acordaron como primera medida suspender las manifestaciones y mantener las mesas de concertación y diálogo entre las partes durante los próximos días.

¿Qué sigue?

Una de las primeras conclusiones de esta reunión fue la programación de un nuevo encuentro, confirmado para el martes 3 de junio a las 11 de la mañana, en lugar por definirse. El propósito de esta nueva reunión será el de proponer ideas para cumplir con el requerimiento del Juez 15 Administrativo sobre la restricción del parrillero hombre mayor de 18 años.

“Vamos a tener la primera reunión o mesa de trabajo concertada con cada uno de los representantes de los municipios, nos vamos a reunir para aportar ideas que deben ser incluidas dentro de los informes técnicos. También que las medidas no van a ser implementadas de manera arbitraria, sino primero con el informe técnico. Dándolo a conocer a las personas que representan al gremio de los motociclistas”, comentó Faver Guerrero, líder del gremio de motociclistas.

El Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, emitió declaraciones oficiales indicando el inicio de estos espacios de concertación con los representantes de los conductores de motocicletas.

“El día martes cada una de las dependencias de los municipios recibirá a los líderes para evaluar el avance del estudio que se está haciendo de acuerdo a lo que el juez 15 estableció y está solicitando. Las medidas se tomarán de acuerdo a las necesidades de cada municipio, para garantizar la legalidad del transporte, pero no vulnerar los derechos de quienes se movilizan en las motocicletas", señaló el mandatario.

#Movilidad | Luego de la reunión entre alcaldes del área metropolitana, directores de tránsito y líderes de los motociclistas, se concluyó en que hasta tanto no socialicen estudios técnicos los cuatro municipios, no se tomarán determinaciones sobre la restricción de parrillero. pic.twitter.com/6m3wsB0W5X — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 30, 2025

Los documentos que se presenten serán compartidos al Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, para que dichos planteamientos sean tenidos en cuenta, en el marco de la exigencia sobre la restricción del parrillero hombre mayor de edad.

Órdenes específicas del Juzgado:

Municipio de Girón: debe aplicar el pico y placa para motocicletas en toda su jurisdicción , no solo en algunas vías.

debe aplicar el , no solo en algunas vías. Se reitera que las medidas restrictivas (pico y placa metropolitano, restricción del parrillero, etc.) aplican exclusivamente a motocicletas y no a vehículos particulares de cuatro ruedas con placas foráneas.

y no a vehículos particulares de cuatro ruedas con placas foráneas. Se fijó el 03 de julio de 2025 como fecha límite para implementar la restricción del parrillero hombre mayor de 18 años, en caso de incumplimiento de las entidades.

Advertencias:

Se requirió a las autoridades municipales y de tránsito para que informen sobre los avances de las medidas antes del 06 de junio de 2025 .

. La Policía Metropolitana debe intensificar operativos para controlar el transporte informal en los puntos críticos (“terminalitos”).

El Juez 15 administrativo también confirmó que la solicitud de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para una prórroga en la implementación de las medidas fue negada, por falta de claridad en los plazos.