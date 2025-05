Él logró su sueño de ser profesional, pero es muy triste que me lo hayan matado: José Luis Ríos

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Ismael Ríos, hermano de José Luis Ríos Torres de 55 años, vigilante asesinado cuando prestaba el servicio de seguridad a la Institución Educativa San José aseguró que era una persona amable, honrado y dedicado a su familia.

“Lo que más recuerdo de mi hermano es su don de gente, siempre estaba dispuesto a ayudar, tenía una sonrisa en su boquita, era proveedor de familia, es una gran tristeza la manera como se le arrebató su vida, pedimos justicia”, dijo el hermano de la víctima.

A la vez sostuvo que la última vez que lo vio con vida fue hace 20 días cuando se encontraron porque él le pidió un saco prestado para poder recibir el grado como Administrador en Salud Ocupacional.

“Solo que Dios nos dé la fortaleza necesaria para vivir este momento, yo no pude ir a su grado, lo felicité, lo abrace, él me dijo que yo también podida ser profesional y que me iba a ayudar”, resaltó.

Recordó que su familia es de orígenes humildes, por lo que no pudieron estudiar más jóvenes, pero que, en los últimos años José Luis Ríos Torres pudo lograr su objetivo.

“Él fue una persona inteligente, su vida fue de lucha, somos personas humildes. Cada día pensaba en ser una persona mejor, su esposa lo apoyó hasta que logró ser profesional, pero ahora me lo maten, luego de cumplir su sueño”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para se esclarezcan los hechos y se haga justicia contra los responsables de este caso de homicidio que ocurrió en la madrugada del jueves 29 de mayo.

Capturan al responsable del homicidio de un vigilante de un colegio en Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de un hombre de 18 años como presunto responsable del homicidio de José Luis Ríos, vigilante de la Institución Educativa San José.

La captura del implicado se llevó a cabo en el barrio Jordán Octava Etapa, tras una orden judicial emitida por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Garantías de Ibagué, en cumplimiento del debido proceso.

“La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Ibagué, logró en tiempo récord esclarecer el homicidio de José Luis Ríos, vigilante de una institución educativa de la ciudad. Este lamentable hecho que ocurrió en horas de la madrugada del día”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Caracol Radio conoció que la detención se logró tras una labor investigativa rigurosa y al análisis de los elementos materiales probatorios recolectados en menos de 24 horas, se identificó al presunto responsable del crimen de nombre José Blanco, un ciudadano extranjero de 18 años de edad.

“Este individuo está siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites judiciales correspondientes. Con esta acción, evitamos que haya impunidad en este hecho que enlutó a la ciudad de Ibagué” puntualizó el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.