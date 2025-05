Antioquia refuerza atención en las vías durante puente festivo

Antioquia

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia tiene en marcha 34 frentes de trabajo para atender emergencias y puntos críticos en las principales vías del departamento, ante el incremento de movilidad previsto para este puente festivo y el aumento de lluvias.

Según informó la entidad, los principales corredores viales se encuentran habilitados, pero se recomienda a los viajeros transitar con precaución, especialmente en zonas afectadas por derrumbes o intervenciones viales.

“Contamos con maquinaria y personal técnico en terreno para mitigar cualquier afectación vial y garantizar la movilidad de los antioqueños”, indicó la Secretaría, que también recordó la importancia de atender las señales de tránsito y respetar las indicaciones de las autoridades.

Medidas especiales para este fin de semana

• Pacífico 1: Habrá restricción para vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas el sábado 31 de mayo (6:00 a.m. a 3:00 p.m.) y el lunes 2 de junio (10:00 a.m. a 11:00 p.m.). También se implementará reversible el domingo 1 y lunes 2 de junio (3:00 p.m. a 7:00 p.m.) entre Camilo C y Primavera, sentido sur–norte.

• Túnel de Oriente: Tendrá tránsito unidireccional el lunes festivo 2 de junio, en sentido Rionegro–Medellín, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

• Ciclovía: El domingo y lunes festivo habrá paso restringido en un solo carril (izquierdo en la calzada de ascenso), entre 5:30 a.m. y 12:00 m.

Puntos críticos y vías alternas

En regiones como el Suroeste y Oriente se concentran la mayoría de frentes de trabajo por emergencias y puntos críticos. En el caso del Suroeste, debido al cierre parcial de la Troncal del Café, se sugieren estas rutas alternas:

• Andes – La Bodega – Jericó – Pacífico 2.

• Andes – San José – Pueblorrico – Tarso – Pacífico 2.

• Ciudad Bolívar (vía Samaria) – Salgar – Peñalisa.

Trabajos de mantenimiento

A lo largo del departamento se adelantan labores de limpieza de cunetas, rocería, parcheo y mantenimiento rutinario en corredores de Urabá, Norte, Oriente, Occidente, Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca. Algunos de los sectores con intervención son:

• La Ceja - El Retiro, Yarumal - Campamento, Chorodó - Frontino, El Peñol - Guatapé - San Rafael y Campo Alegre - Nechí, entre otros.

Recomendaciones a los viajeros

La Secretaría hizo un llamado a los conductores para extremar precauciones durante este puente:

• Evitar conducir bajo la lluvia intensa o en estado de embriaguez.

• Tener especial cuidado en horas nocturnas.

• Respetar la señalización y a los controladores viales.