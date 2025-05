Alcaldesa de Ibagué denunció ser víctima de violencia política por el hecho de ser mujer

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, rompió el silencio tras varias semanas sin dialogar con los medios de comunicación, lo hizo en la entrega de un escenario en el barrio Nueva Castilla.

Precisamente, la mandataria local catalogó como infame la violencia política que según ella ha tenido que vivir en medo de los ataques de hombres que les duele que una mujer esté al frente de la administración municipal.

“Que les puede decir, que Dios los bendiga, porque me han hecho inmensamente fuerte, cada ataque, cada deshonra, cada injuria cada calumnia lo que me ha dado es más fuerza para trabajar y responder”, dijo Aranda.

La alcaldesa de la capital del Tolima además mencionó que “Yo creo que todas esas voces que nos quieren distraer las vamos a callar con trabajo, con obras, con resultados, ustedes escogieron a una mujer valiente y trabajadora, que les va a demostrar que el hecho de ser mujer pues no nos van a arrugar el corazón y las ganas de cumplirle a los ciudadanos”.

Aranda dijo que bendice a las personas que la atacan, además les agradece porque la han hecho más fuerte. Resaltó que la violencia política se está tomando a Ibagué.

“Muy triste que esta violencia política se viva en nuestra ciudad y que a muchos hombres les duela que una mujer esté gobernando, ese ha sido el mensaje que hemos entregado a la ciudad. La violencia política a la que yo me he tenido que someter ha sido infame, muy cruel, pero la gloria para Dios que me ha dado las fuerzas y la gallardía para seguir de pie para demostrarle a los ibaguereños que eligieron una mujer trabajadora”, puntualizó Aranda.

Finalmente, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó que a ella se le estalló en sus manos un problema de más de 30 años al referirse al deterioro de la malla vial de la ciudad. Además, aseguró que ya empezó la inversión y al final de su mandato demostrará que es con hechos y no con discursos.