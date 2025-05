Zelenski da un paso al frente y propone una reunión a tres bandas con Putin y Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, para que avancen las negociaciones de paz, e instó a Washington a imponer nuevas sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

Putin rechazó a principios de mes las propuestas de reunirse con Zelenski en Turquía, y el Kremlin afirmó que un encuentro entre ambos dirigentes sólo se produciría tras alcanzar algún tipo de “acuerdo”.

Trump, por su parte, expresó su frustración tanto a Putin como a Zelenski por no haber llegado aún a un acuerdo para poner fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa en 2022.

“Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato”, declaró Zelenski en comentarios publicados este miércoles.

El mandatario ucraniano también dijo que esperaba “sanciones de Estados Unidos”, sobre todo contra “el sector energético y el sistema bancario” ruso, en respuesta al rechazo de Moscú de aceptar una tregua.

Rusia mencionó la semana pasada un “memorando” en el que expondría las condiciones rusas para un acuerdo de paz duradero, pero Kiev aún no lo recibió, añadió Zelenski.

“Leeremos sus propuestas y ciertamente responderemos a ellas” una vez que las hayamos recibido, dijo.

La diplomacia rusa había dicho que transmitiría este documento a Kiev una vez finalizado el amplio intercambio de prisioneros del pasado fin de semana.

En las declaraciones difundidas este miércoles, Zelenski también señaló que Rusia concentra “más de 50.000 soldados” cerca de la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, con miras a una posible ofensiva contra este territorio fronterizo.