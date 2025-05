“Sin consulta, esta reforma laboral estuviera sepultada”: Gobierno tras aprobación en tercer debate

Congreso

Luego de que la Comisión Cuarta del Senado aprobara en tercer debate la ‘resucitada’ reforma laboral, estableciendo que la jornada laboral nocturna arrancaría a las 7 de la noche, sin excepciones, y que el recargo de dominicales y festivos sea del 100%, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que se ganó un importante pulso en pro de los trabajadores.

“Lo más importante es que se buscó y se logró el 100% para los festivos y para los dominicales, lo mismo que a partir de las 7 de la noche se cobre la hora extra y sin excepciones para los microempresarios, para los medianos y para los pequeños empresarios. El logro es bastante amplio para el gobierno”, declaró el funcionario al término del debate.

Sin embargo, dado que la iniciativa pasa a plenaria del Senado, reconoció el ministro que aún no se puede cantar victoria: “todavía nos falta un cuarto debate así que a pesar de que estoy contento no celebro nada. Yo con futuros hipotéticos positivos o de autoayuda no puedo andar, entonces por ahora lo que les puedo decir es lo que les puedo decir que estoy contento pero no puedo celebrar nada”.

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino también se pronunció luego de esta aprobación. Destacó que “logramos salvar varios asuntos importantes para el gobierno: los recargos nocturnos en dominicales y festivos, logramos mantener el contrato a término indefinido como regla general, limitar el contrato a término fijo, limitar el contrato de prestación de servicios, que son medidas que tienen que ver con la estabilidad laboral. Se mantuvo también la formalización laboral en poblaciones como las madres comunitarias, las manipuladoras del programa de alimentación escolar y otros sectores poblacionales que son importantes: periodistas, trabajadores de la cultura”.

Sanguino fue claro en que, a juicio del Gobierno, “quedaron pendientes varios asuntos que son de preocupación y que son unas líneas roja del gobierno nacional, como por ejemplo el contrato laboral para los aprendices del SENA: es un asunto en el que seguiremos insistiendo; e igual otros asuntos que tienen que ver con el alma de la reforma que el gobierno le quiere dejar al país. Así que eso será lo que viene en la plenaria y luego en la conciliación”.

El ministro de Trabajo también explicó que el avance de la reforma no significa que el Gobierno vaya a dejar de lado la apuesta de la Consulta Popular, sino todo lo contrario: “Gracias a la consulta se pudo revivir esta reforma. Sin consulta, esta reforma laboral estuviera sepultada. Por esa razón para nosotros el seguro de vida de la reforma laboral y de las reformas sociales es la consulta. Y nosotros nos mantenemos en que el pueblo colombiano ejerza su poder en las urnas”.

Entre la segunda y tercera semana del mes de junio de tiene previsto que esta iniciativa llegue a la plenaria del Senado para lo que será su última discusión. Tiene como plazo máximo el 20 de junio para surtir la totalidad de su trámite o de lo contrario se terminaría archivando el proyecto.