Padre de Wilmary Guerra denuncia negligencia las investigaciones del feminicidio de su hija

El padre de Wilmary Carolina Guerra, quien fue víctima de un feminicidio el 18 de septiembre de 2023, denunció la negligencia de la Fiscalía en las investigaciones sobre la desaparición y muerte de su hija. Wilmer Guerra, un hombre oriundo de Maracaibo, visitó más de 100 veces las oficinas de la Fiscalía en busca de respuestas y justicia.

Desde la desaparición de Wilmary, Guerra viajó constantemente desde Maracaibo hasta el municipio de Manatí, sin descanso. Durante los últimos 20 meses, realizó un total de 117 visitas a la Fiscalía, a pesar de que, en varias ocasiones, algunos funcionarios lo tildaron de “intenso”, comentario al que Guerra hizo caso omiso. Su único objetivo fue encontrar la verdad de la desaparición de su hija.

El padre de la joven relató que, en gran parte, fue él quien adelantó las investigaciones preliminares del caso. “Las investigaciones iniciales no se hicieron según los protocolos, los estándares que se utilizan para ese tipo. Es decir, no fueron a verificar las cámaras por donde ella había salido, no fueron a hacer entrevistas a los vecinos de donde ella vivía, no llamaron a declarar a las personas, a las principales sospechosas”, comentó Guerra. Además, destacó que la Fiscalía ni siquiera revisó las cámaras de seguridad que podrían haber ayudado a determinar la última ruta tomada por Wilmary.

Un video fue clave para el hallazgo

Guerra relató cómo, a través de un video clave, logró identificar el sitio donde se encontraba el cuerpo de su hija. La finca, conocida como Las Palmitas, fue ubicada tras la intervención de Gleimer David Trillos, hermano de Franklin Trillos, principal sospechoso del feminicidio. Gleimer, había sido contratado como capataz en la finca, ya sabía la ubicación exacta del cadáver.

“Él ya sabía exactamente el sitio donde estaba el cuerpo. Él (Gleimer David) llegó con las autoridades y le dijo bueno, caven aquí y empezaron a cavar”, relató Wilmer Guerra.

La búsqueda terminó y Wilmer Guerra podrá darle la sepultura que su hija merece, pero pidió justicia a las autoridades del país.