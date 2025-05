Mujeres cacaocultoras colombianas viajaron a África a intercambiar conocimientos

La Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia, FEDECACAO, anunció que 22 mujeres rurales cacaocultoras de diferentes departamentos de Colombia han emprendido un viaje a Ghana, África, con el objetivo de compartir experiencias productivas y fortalecer sus capacidades en la cadena agroindustrial del cacao en Colombia.

La iniciativa es liderada por el Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia de la República, en alianza con la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), en el marco del programa Mujer Rural Cacaocultora Mentora, y cuenta con el respaldo de la Embajada de Colombia en Ghana, el Ghana Cocoa Board y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia).

El viaje se llevó a cabo el 23 de mayo y tendrá finalidad el 1 de junio: “Se impulsa un intercambio de conocimientos técnicos y culturales entre las agricultoras colombianas y ghanesas, con un enfoque de género”, aseguró FEDECACAO.

“A través del programa Mujer Rural Cacaocultora Mentora, impulsamos el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y la visión transformadora de las 22 mujeres cacaocultoras que viajan al continente africano, en un ejercicio que fortalece sus capacidades, inspira su liderazgo y promueve el desarrollo rural con enfoque de género. “Esta misión no solo representa un intercambio técnico, sino un acto de reconocimiento y dignificación del rol de las mujeres rurales en la transformación de sus territorios”, señaló María Fernanda Reyes Roa, directora del Fondo Mujer Libre y Productiva.

Las participantes provienen de 20 municipios con vocación cacaotera, incluyendo zonas como Tibú, Norte de Santander, Tumaco, Nariño, Chaparral, Tolima, Tadó, Chocó y Apartadó, Antioquia. Antes del viaje, recibieron formación intensiva para convertirse en embajadoras de conocimiento y liderazgo rural, aseguró FEDECACAO.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez Mina expresó su respaldo a la iniciativa expresando que: “Estoy muy contenta por lo que vienen haciendo y extiendo mi saludo a todas las mujeres jóvenes, lideresas, emprendedoras, empresarias y productoras que hacen parte de los programas rurales de cacaocultoras mentoras y del programa Ella Exporta a África. Espero que sigan adelante y que fortalezcan la economía del país, fortalezcan el generar empleo a otras mujeres y me ayuden a abrirle la puerta a otras mujeres en sus emprendimientos, que ustedes se vuelvan pioneras. Es así como tenemos que avanzar. Ustedes son ahora la cara de Ella Exporta a África y sé que ha valido la pena hacer todo esto. No dejen de creer en lo que hacen y si ustedes se mantienen firmes, yo me mantengo firme”.

Además, Eduard Baquero López, presidente de FEDECACAO, destacó que esta es una oportunidad para demostrar el valor del cacao colombiano a nivel global: “Estas mujeres llevarán consigo no solo el conocimiento, sino el alma del campo colombiano; además, este proyecto también refuerza los mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular, pilares de la Estrategia África de Colombia”.