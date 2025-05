En Ibagué sí habrá fiestas: Liliana Ospina, secretaria de Salud

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, confirmó que sí habrá fiestas en la capital del Tolima pese a la emergencia en Salud pública en la que se encuentra la ciudad por cuenta de la fiebre amarilla.

“En Consejo de Gobierno se analizó la situación epidemiológica de la ciudad de Ibagué, el reporte es que solo tenemos un caso, se tomaron las acciones pertinentes para la contingencia que se presentó”, dijo Ospina.

Además, la funcionaria del gobierno municipal aseguró que “No tenemos casos nuevos, eso es un parte positivo para la ciudad, ahora se tendrá que desarrollar un comité de gestión del Riesgo municipal donde se expondrá a todos los consejeros la situación epidemiológica está controlada”.

Liliana Ospina ratificó que las fiestas en Ibagué en el marco del Festival Folclórico Colombiano se harán por lo que se tendrá que fortalecer la vacunación en la ciudad y hacer un amplio acompañamiento a los visitantes.

“En compañía de la fuerza pública haremos la exigencia del carné, se pedirá, pero no se devolverá a las personas que no lo tengan, se tendrán puestos de vacunación y quién no se vacune, deberá firmar un documento de desistimiento”, afirmó la funcionaria.

En la ciudad se espera que se tengan unos 30 puntos de vacunación y se fortalecerá el trabajo casa a casa para que los ibaguereños se inmunicen contra la fiebre amarilla.

“Todas las delegaciones que vengan deberán tener su carné de vacunación con 10 días de anticipación a su llegada a la ciudad, es lo que se ha acordado”, puntualizó.