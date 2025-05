Despiden subintendente asesinado por el ELN en la frontera

Cúcuta

En medio de un torrencial aguacero que parecía acompañar el dolor de sus compañeros y familiares, la Policía Nacional despidió al Subintendente Luis Alfredo Argote Rincón,

El uniformado fue descrito por sus compañeros como un hombre valiente, hijo devoto y padre entregado. El policía adscrito a la Policía Metropolitana de Cúcuta era integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien perdió la vida cumpliendo con su deber, sirviendo con honor y coraje a la patria.

El acto de despedida estuvo cargado de sentimiento y respeto. Bajo la lluvia que no cesaba, sus compañeros formaron una fila para rendir los honores institucionales y expresar el más profundo agradecimiento a quien dio su vida por la seguridad de todos. No hubo palabra que calmara el dolor, pero sí un mensaje claro en cada mirada: “el Subintendente Argote no será olvidado”.

El Subintendente Luis Alfredo Argote Rincón, deja una huella imborrable en cada rincón de la institución. Su compromiso, disciplina y vocación de servicio serán siempre ejemplo y motivo de orgullo para quienes portan con dignidad el uniforme, manifestaron las autoridades.

El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta expresó a su familia “un abrazo solidario, también a sus compañeros nuestra fuerza, esta pérdida nos duele a todos, solo me queda por recalcar que ”Policía un día, Policía toda la vida, Dios y Patria”.