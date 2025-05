Combates entre ilegales pusieron en riesgo a 390 menores de una I.E. de Betulia, Antioquia

Betulia- Antioquia

La gobernación de Antioquia denunció y rechazó un hecho violento que puso en riesgo a más de 300 menores de una institución educativa del municipio de Betulia en el Suroeste de Antioquia . La situación ocurrió cerca del mediodía de este martes justo cuando los infantes estaban en clase. Por fortuna ni la sede educativa ni los estudiantes resultaron afectados.

Según las autoridades, pasadas las 11 de la mañana, un grupo armado, presuntamente del Clan del Golfo, ingresó al área urbana del municipio de Betulia y hostigó a integrantes del grupo ilegal 20 de Julio que estaban en el barrio Antonio Nariño. Lo que generó temor entre la población y más, porque esa confrontación se registró muy cerca de la institución educativa donde a esa hora estudiaban 390 menores de bachillerato.

“Afortunadamente no fue sino un gran susto porque se sentía el ruido, pues, de disparos. Hablé con el rector ahora; me decía que muy cerca, pero en realidad pues no hubo ninguna tragedia que lamentar, solo el susto, el nerviosismo, por supuesto, de los padres de familia, pero todo se mantuvo pues bajo control. Por prevención a los niños se les invitó a que no se pararan en las ventanas por si algo ocurría, pero esas cosas no deberían ocurrir”, informó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez.

El funcionario expresó preocupación porque advierte que el ambiente escolar no debería verse alterado por ningún tipo de hecho violento. Al finalizar la jornada escolar a la una de la tarde, la policía realizó un acompañamiento a los menores.

“No afectó directamente a los estudiantes, pero generó zozobra y temor en su momento a la hora de escuchar los disparos o los sonidos de las armas de fuego que se presentaron desde zona boscosa, desde este sector del barrio Nariño, pues hacia algunas de las casas de este sector”, agregó el coronel Luis Fernando Muñoz, subcomandante de la policía Antioquia.

Mientras que el secretario de seguridad del departamento, el general (R) Luis Eduardo Martínez, manifestó que en el momento no había presencia del ejército en el área urbana de Betulia, por lo que solicita que no se muevan las tropas para poder reaccionar en una zona en constante conflicto.

“Pedimos al ejército es que llegue a Betulia y se quede para evitar esta situación mientras la policía con sus organismos de inteligencia y policía judicial avanza para ver de qué manera volvemos a impactar estas estructuras”.

Se espera saber las acciones que se tomarán para poder asegurar a la población y evitar estos nuevos riesgos.