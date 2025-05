Empresas de vigilancia hacen advertencias sobre el trámite de la reforma laboral

Fedeseguros, gremio de generadores de empleo formal del sector de vigilancia, ha alertado sobre la necesidad de revisar la revivida reforma laboral, ya que, según ellos, puede aumentar en un 18 % la tarifa de servicios. Este incremento se daría por la disminución de la jornada laboral que se viene implementando y por la propuesta del proyecto de ley de modificar la jornada nocturna, así como los pagos dominicales y festivos.

LEER MÁS Esta es la ponencia alternativa que presentó el Pacto Histórico a la Reforma Laboral

En ese sentido, Nicolás Botero, presidente de Fedeseguros, advirtió que de no considerarse este asunto, las empresas del sector estarían en riesgo, así como la seguridad. “Ante la inminente aprobación de la reforma laboral, el país no se puede equivocar y crear una ola de inseguridad y desempleo que puede ser absolutamente evitable. Por eso pedimos una reforma equilibrada, con orden, que aumente el ingreso de los trabajadores progresivamente, pero que no ponga en peligro la viabilidad de las empresas del sector porque los usuarios no podrán pagar el servicio”.

Asimismo, el gremio de generadores de empleo formal del sector de vigilancia ha propuesto que solo debería haber recargos sobre los dominicales, dada la alta cantidad de festivos que hay en Colombia.

De esta forma, si la reforma laboral es aprobada y se implementa de manera inmediata el tema de los recargos nocturnos, el gremio propone lo siguiente: “Dado que la reducción de la jornada laboral semanal bajará en julio de 2025 dos horas, pasando a 44 horas semanales, y el 2026, bajará dos horas más, pasando a 42 horas, proponemos que el cambio en el horario de la jornada nocturna, sea en una hora a partir del 1 de enero del 2026, empezando a las 8:00 p.m., y otra hora en enero del 2027, empezando a las 7:00 p.m”

También, proponen un incremento progresivo del recargo dominical en los próximos años. “Proponemos que la progresividad de aumentos del recargo dominical, además de escalonados aumentos del 80%, 90% y 100%, empiecen también en los 1 de eneros del 2026, el 2027 y el 2028, respectivamente.”

Adicionalmente, proponen que se actualice el decreto sobre la tarifa mínima de la vigilancia en caso tal de que la reforma laboral se implemente, ya que los ingresos de los trabajadores podrían terminar impactados. “El decreto de la tarifa mínima regulada para los servicios de vigilancia debe cubrir, como mínimo, el salario mínimo, las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales, los costos operativos y todas las obligaciones laborales establecidas por la ley. Por esto la misma reforma debe ajustar la tarifa para que trabajadores no vean en riesgo sus ingresos y para que las empresas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones y garantizar el empleo formal.”

Finalmente, han mencionado que es importante que haya claridad en el horario de los trabajadores del sector de la vigilancia. Lo anterior, relacionado con la posibilidad de trabajar hasta 60 horas semanales. “Es necesario que quede en la ley que los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada podrán laborar hasta 60 horas a la semana: 44 horas ordinarias y 16 extras en 2025, y 42 horas ordinarias con hasta 18 horas extras a partir de 2026. Esto sin superar el límite semanal de 60 horas permitido por la ley del vigilante hoy en día. Las dos peticiones anteriores son fundamentales para evitar una crisis en el sector".

Lo anterior, según el gremio, es necesario, ya que muchos contratos podrían ser inviables, así como se reduciría la demanda de servicios legales de vigilancia y habría despidos masivos. “Desde FedeSeguridad reiteramos que nunca nos hemos opuesto a que los trabajadores del sector tengan mejores ingresos. Por el contrario, advertimos que, si no se hacen los ajustes con el debido análisis, se corre el riesgo de lograr lo contrario: menos empleos y menos ingresos para los trabajadores del sector”, alertó el gremio.