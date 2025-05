David Racero asegura que con polémica en su contra buscan hundir la Reforma Laboral

El representante a la Cámara David Racero se volvió a defender frente a la polémica en su contra por el presunto canje de puestos entre la aseguradora Positiva y la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente, la práctica clientelista para pedir puestos en el Sena y las denuncias por las irregularidades de contratación de una trabajadora en un negocio familiar.

Según indicó el congresista del Pacto Histórico, se trata de una estrategia en su contra para hundir la Reforma Laboral y también afectar el trámite que pueda surtir la consulta popular.

“No puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y con mentiras pretendan hundir la Reforma Laboral o la consulta popular. Debo ser enfático en que cualquier cuestionamiento que se me haga a título personal no puede ser utilizado para atacar ni al presidente Petro, al Pacto Histórico y mucho menos a quienes han defendido esta causa”.

Según explicó Racero, en 2020 tuvo un Fruver como negocio familiar, el cual por circunstancias relacionadas con la pandemia tuvo que liquidarse. Aclaró que no tiene ninguna cadena de este tipo de tiendas y tampoco una camioneta blindada. Aclaró que todas las acusaciones en su contra son falsas.

“En 2020 tuvimos con mi familia un pequeño emprendimiento que por circunstancias relacionadas con la pandemia se tuvo que liquidar, ese es el Fruver que hoy quieren mostrar como si aún existiera. Si yo no tengo camioneta blindada, todo es falso”.

Agregó el representante a la Cámara que ante las instancias judiciales correspondientes seguirá “dando cuenta de cada uno de los elementos que pretendan usar en mi contra”.