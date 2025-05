¿Es Jerusalén, Cundinamarca uno de los municipios más cálidos de Colombia?: Sensación térmica y más

En Cundinamarca, se encuentra el municipio de Jerusalén, el cual está situado en la provincia del Alto Magdalena. A su vez, este sitio tiene una elevación aproximada de 400 metros sobre el nivel del mar y su entorno geográfico se caracteriza por la presencia de montañas y una red de cuerpos hídricos, incluyendo ríos y quebradas, que contribuyen a la diversidad del paisaje natural que posee, además de tener un clima particular para este departamento.

Por otro lado, la distancia con la capital es de 110 kilómetros, por el suroeste de Bogotá, lo que significa aproximadamente dos horas y media de viaje en carro.

Acá le contamos más características que debe conocer sobre este pueblo en términos económicos, culturales, sociales, turísticos y climáticos.

¿Qué planes se pueden hacer en Jerusalén, Cundinamarca?

Para aquellos que buscan unas vacaciones tranquilas y un espacio cercano con la naturaleza, Jerusalén es un destino que lo puede ayudar. Este municipio ofrece experiencias de turismo rural y descanso.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Cerro de San Roque, desde donde se pueden apreciar vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores. Además, la región cuenta con una variedad de rutas de senderismo que invitan a explorar sus paisajes naturales. Para el alojamiento y actividades, diversas fincas y haciendas locales están disponibles para los visitantes.

¿Cuál es el clima de Jerusalén, Cundinamarca?

Este lugar ser destaca por su clima cálido y sus entornos rurales, lo que la convierte en un lugar propicio para la actividad agrícola y el turismo de relajación. Actualmente, su sensación térmica es de 37 °C, incluso su última temperatura histórica fue el año pasado, en julio, donde según el IDEAM afirmó que este municipio alcanzó el récord de 40 °C.

¿Cuál es la historia del municipio Jerusalén, Cundinamarca?

Según datos históricos de la Gobernación de Cundinamarca, el origen de este lugar se remonta a 1865, cuando se estableció en los terrenos de la antigua hacienda “Casasviejas”. Esta ubicación era estratégica, ya que formaba parte de la ruta que los conquistadores empleaban entre Tocaima y Guataquí.

Posteriormente, a través de la ley C del 12 de agosto de 1868, “Casasviejas” fue oficialmente reconocida como aldea, bajo la jurisdicción del Distrito de Guataquí, y se le otorgó la denominación de Jerusalén. En ese mismo acto legislativo, se definieron sus límites territoriales.

Años más tarde, la ley C del 28 de enero de 1873 elevó a Jerusalén a la categoría de Distrito, asignándosela al departamento del Tequendama. Sin embargo, su estatus fue efímero, pues la ley C 13 del 21 de noviembre de 1878 disolvió el Distrito, reintegrándolo a su jurisdicción original. No obstante, esta decisión fue revertida poco después, mediante la ley C No. 18 del 15 de diciembre de 1879, que restableció su condición de Distrito.