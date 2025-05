Desincentivando las corralejas

La senadora animalista, Andrea Padilla, explicó en diálogo con Planeta Caracol la importancia de Ley Corralejas, que fue aprobada en primer debate por la Comisión Sexta del Senado, y con el que se regula esta práctica en Colombia, precisando condiciones para garantizar la integridad y vida de las personas y promoviendo manifestaciones culturales sin el uso de animales.

Según la norma, que pasa a segundo debate en la plenaria del Senado, la Ley Corralejas establece condiciones para la realización de estos eventos, como la prohibición del ingreso de menores de 14 años y de personas en estado de embriaguez, así como la exigencia de elementos de protección para los equinos involucrados en estas actividades, la exigencia de pólizas de responsabilidad civil en caso del desplome de las graderías.

La senadora Andrea Padilla con esta Ley se procura desincentivar las Corralejas protegiendo la vida humana y garantizando el bienestar animal. Además, se estimulan prácticas como la del “Toro de Carnaval”, que es una manifestación cultural que simula las corralejas pero sin la participación de animales.

La senadora animalista explicó que “únicamente esta actividad se pueda desarrollar en zonas con arraigo cultural y que no hayan interrumpido la tradición”, agregó acorde a una sentencia de la Corte Constitucional del 2010 lo que se busca que la corralejas no se hagan en municipios donde no hay tradición y reforzar la seguridad y protección a la vida en zonas donde sí es tradición.

De otra parte, la senadora Andrea Padilla señaló en Planeta Caracol otros proyectos que viene impulsando en el Congreso: La Ley Empatía, para que los estudiantes de colegios accedan a contenidos de protección animal. Ley de Proteccionistas, para apoyar a quienes rescatan y protegen especies animales. Ley Zoopolis, para resolver los conflictos por tenencias de mascotas en propiedad horizontal. Ley Cielos en Calma, para eliminar el uso de la pólvora que afecta a los animales y la Ley de Centros Regionales de Bienestar Animal.