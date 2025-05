David Alonso, con grandes opciones de ganar en Moto2: fecha, hora y cómo ver al colombiano

El Mundial de Moto2 tiene su séptima parada en Gran Bretaña para vivir el Gran Premio en el circuito de Silverstone, el cual inició con las prácticas libres y este sábado 24 de mayo tuvo lugar la clasificación para la carrera. En ella, el piloto colombo-español, David Alonso, tuvo una gran actuación, logrando la mejor qualy desde que llegó a esta categoría de motociclismo.

¿En qué lugar partirá David Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña?

Alonso demostró un buen nivel desde el inicio y en la Qualy 1 brilló terminando en el segundo lugar. Sin embargo, para la segunda carrera clasificatoria, si bien mantuvo el ritmo, sus rivales mejoraron el tiempo, pero el colombiano terminó en el cuarto puesto, por lo que este será la ubicación de salida de David Alonso. El primero será Arón Canet.

“Estoy contento con el resultado. Cuando se sufre, estos momentos los valoras y los disfrutas más. Cuando lo vives en primera persona no es fácil, no había empezado el fin de semana como me hubiera gustado, pero hoy me he hablado a mí mismo y me he dicho ‘hoy nadie nos va a quitar un buen día, independientemente de dónde acabe, vamos a hacer un buen sábado‘. Tengo que pulir algunos detalles, como la salida”, fueron sus palabras.

Alonso, que cuenta con 12 puntos en la clasificación y marcha en el puesto 17 del Mundial, tiene su primera gran posibilidad de lograr el triunfo en Moto2, pues dependerá de tener una buena jornada para escalar los tres puestos necesarios para ganar. Eso sí, tendrá rivales de gran nivel, como Arón Canet, Kake Dixon o Manuel González, quien es líder del certamen.

David Alonso se siente como un colombiano más: “Llegas y la gente te recibe con los brazos abiertos”

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO a David Alonso

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Moto2, tendrá lugar este domingo 25 de mayo desde las 5:15 a.m. (hora colombiana). El circuito de Silverstone albergará las 17 vueltas de la carrera.

La carrera se podrá ver por ESPN en todos los cableoperadores del país. Del mismo modo, Star+ llevará la transmisión de manera online.