Cámara de Comercio de Ibagué exaltó trayectoria de Diana Lucía Reyes en Comfenalco Tolima

Tolima

En un emotivo acto la Cámara de Comercio de Ibagué, rindió un homenaje a Diana Lucía Reyes, exdirectora general de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima, por sus más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido de los tolimenses.

El evento contó con la presencia de familiares, amigos, directivos de Comfenalco, empresarios y miembros de la Cámara de Comercio de Ibagué, quienes acompañaron este reconocimiento a una mujer que, con liderazgo, visión y un profundo compromiso social, transformó a Comfenalco en una institución sólida, moderna y referente a nivel nacional.

“Hoy es un día muy especial y significativo en mi vida. Este homenaje que me brinda la Cámara de Comercio de Ibagué no solo me honra como persona, sino que también exalta la labor de Comfenalco Tolima y de todo el equipo que me acompañó durante más de 13 años en la Dirección Administrativa”, expresó Diana Lucía Reyes, exdirectora de Comfenalco Tolima.

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Freddy Castañeda, manifestó: “Este es un reconocimiento más que merecido para una mujer valiente, que demostró con el tiempo que es posible lograr grandes cosas cuando se trabaja con pasión y con el corazón. Nos deja un legado invaluable y una vara muy alta, tanto a nosotros como a todo su equipo de trabajo.”

Finalmente, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Carlos Hernando Enciso, se refirió a la homenajeada como “una mujer de trayectoria ejemplar, que logró sacar adelante a la entidad en medio de tiempos difíciles, con liderazgo, visión y compromiso. Nos sentimos profundamente orgullosos de haber compartido este homenaje con ella, su familia y el Consejo Directivo de Comfenalco Tolima”.

Cabe destacar que, desde el año 2012, cuando asumió la Dirección General, Diana Lucía Reyes lideró una transformación estructural que permitió superar una de las mayores crisis de la entidad. Bajo su dirección, Comfenalco Tolima logró su recuperación financiera, modernización tecnológica y expansión territorial. Entre sus principales logros se destacan la formalización laboral de más de 200 trabajadores, el desarrollo de infraestructura clave como el parque Caiké, la descentralización de servicios y la entrega de más de 37 mil millones de pesos en subsidios de vivienda.

Durante su gestión, la Caja de Compensación fortaleció su impacto en el territorio: amplió su cobertura, mejoró sus servicios educativos y sociales, y consolidó una cultura organizacional centrada en la ética, la eficiencia y el bienestar. Más de 126.000 trabajadores afiliados y 10.400 empresas del Tolima han sido beneficiarios del legado que deja esta líder tolimense.