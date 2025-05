Dimayor confirma fuerte sanción a Eduardo Pimentel, propietario del Boyacá Chicó

Uno de los encuentros más polémicos en los últimos días en la liga colombiana fue protagonizado por Boyacá Chicó y Alianza FC, encuentro válido por la jornada 19 y que se disputó el pasado 17 de mayo en el estadio La Independencia.

Eduardo Pimentel, propietario del cuadro ‘ajedrezado’ se ha caracterizado por su fuerte temperamento, rasgo que volvió a evidenciar tras el gol convalidado al equipo de Valledupar, la jugada, que al inicio no parecía tener grandes repercusiones, tuvo al VAR como protagonista, y mientras el juez central estuvo revisando las imágenes, el partido estuvo detenido por alrededor de 17 minutos.

La tardanza se dio luego de que los jugadores del cuadro de Boyacá se negaron a seguir jugando el partido, la situación se escaló tanto que el mismo árbitro amenazó con finalizar el encuentro en ese instante; luego de convalidar el gol, Eduardo Pimentel, máximo dirigente del equipo, se fue en contra de la Federación, la Dimayor y la Comisión Arbitral.

Pimentel manifestó a través de su cuenta de X que: “Esto ya es maldad Federación ud son una vergüenza y se deben ir ya está bien. Comisión Arbitral renuncien, no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados...”

Comunicado oficial de la Dimayor

A través de un comunicado de más de once páginas, el ente regulador del fútbol colombiano impuso una fuerte sanción al directivo, en primera instancia, una multa económica de $42.705.000 millones de pesos, además de no poder ejercer por cuatro meses cualquier actividad relacionada con el fútbol.