Charlando con los influencers de Somos NTS sobre cómo es contar el mundo en fragancias

No se comportan como estrellas de las redes, ni parecen demasiado preocupados por la cantidad de seguidores, aunque suman muchos. Sentados en un pequeño café del centro, comparten risas, café y, por supuesto, muchas historias sobre fragancias y accesorios. Lo hacen de forma natural, espontánea, como si estuvieran creando contenido al hablar.

El encuentro comenzó con curiosidad sobre cómo un grupo de influencers se interesa por un mundo tan particular y abstracto como el de las fragancias. Carla, una de las fundadoras de Somos NTS, explica con sinceridad que no fue una estrategia pensada, sino una pasión compartida que se transformó poco a poco en una profesión: “Simplemente nos encantaban los perfumes. Comenzamos hablando entre nosotros, luego pensamos que quizás a otros también podría interesarles lo que contábamos”.

Claro que no todo ha sido fácil. Mateo, otro integrante clave del equipo, cuenta que al inicio hubo errores importantes: “Tratamos de sonar demasiado técnicos, demasiado expertos. Pensábamos que eso nos haría más creíbles. En realidad, alejó a mucha gente. Tuvimos que aprender a relajarnos, a contar nuestras experiencias de manera natural. Ahí fue cuando realmente nos convertimos en creadores de contenido cercanos a la audiencia”.

La charla fluye y el tema de la credibilidad surge inevitablemente. Laura, quien se define como perfeccionista, asegura que lo más valioso que tiene Somos NTS como influencers es la honestidad. Por eso son especialmente cuidadosos con las colaboraciones. “No aceptamos propuestas que restrinjan lo que queremos decir. Nuestra audiencia sabe cuando algo no es auténtico. Hemos dicho no muchas veces, y aunque económicamente a veces puede doler, la confianza que logramos mantener con nuestra comunidad vale mucho más”, explica.

Con una comunidad amplia y diversa, siempre llega la crítica. Pero sorprende cómo estos creadores de contenido manejan el tema. Carla admite que las críticas siempre duelen un poco, pero destaca algo importante: “Somos NTS no busca parecer perfecto. Cuando cometemos un error, lo mostramos. Cuando una fragancia no funciona para nosotros, también lo decimos. Eso permite que la gente confíe aún más. No somos robots, somos personas reales”.

La conversación se hace más íntima cuando surge el tema de las fragancias que realmente han marcado sus vidas. Mateo recuerda con nostalgia un perfume que llevó en un viaje inolvidable por Italia. Carla menciona una fragancia que siempre le recordará a su infancia, a su madre. Laura, por su parte, sonríe al mencionar el aroma que llevaba en su primera cita importante. Está claro que para estos influencers, cada perfume es mucho más que un producto.

La pregunta sobre cómo logran describir algo tan intangible como un aroma genera risas entre ellos. Pero Mateo responde serio y muy seguro: “Contar aromas es contar emociones. Tratamos de no centrarnos solo en lo evidente, sino en lo que una fragancia nos hace sentir. Es difícil, pero cuando lo logras, la audiencia entiende exactamente de qué estás hablando”.

Otro aspecto que los distingue claramente como creadores de contenido es su manera de escuchar a la audiencia. “No publicamos y olvidamos. Nos involucramos en los comentarios, preguntamos qué perfumes les gustan, cuáles les evocan algo especial. Eso nos permite crear contenido que realmente interesa, que conecta”, cuenta Carla.

Para cerrar la conversación, les pregunté cómo definirían su trabajo. Laura sonríe antes de responder: “Influencer es una palabra que no nos encanta porque tiene ciertas connotaciones superficiales. Preferimos decir que somos contadores de historias sensoriales. Al final, Somos NTS no vende perfumes, comparte experiencias”.

Al despedirnos, queda la sensación de haber conocido no a celebridades digitales, sino a personas apasionadas que han decidido contar el mundo de una manera distinta: a través del olfato, del recuerdo, y de la emoción. Quizás por eso, en medio de tanta saturación digital, estos influencers han conseguido algo tan poco común: conectar realmente con quienes los siguen, una fragancia a la vez.