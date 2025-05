Murillo anuncia candidatura presidencial y dice que será independiente: “sin etiquetas ni herencias”

Congreso

Por medio de su cuenta de X, el excanciller Luis Gilberto Murillo confirmó su intención de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 2026 y negó que vaya a ser el candidato del Gobierno Petro, como se había señalado por sectores de oposición.

“El mayor desafío no está afuera, está aquí, en casa. La división, la polarización ha frenado reformas, ha congelado sueños y ha multiplicado los vacíos. Por eso, hoy quiero ser claro con Colombia ante las últimas noticias surgidas. No soy el candidato de ningún político”, comenzó diciendo el exministro.

Sin embargo, Murillo se declaró “consciente de que nuestro país necesita y merece un candidato de la gente, un candidato diferente de la tierra olvidada, del río, del monte, del mar, de las llanuras, de los que aún esperan justicia y un candidato que sepa lo que es haber vivido sin oportunidades”.

Por eso insistió en que su rol como ministro del Gobierno Petro y del Gobierno Santos no es una etiqueta: “hay camino independiente, sin etiquetas ni herencias, con el alma limpia y libre. No creo en los muros, en grietas; creo en los puentes. No creo en los caudillos, creo en los pueblos; creo que ha llegado la hora de escribir una nueva página de la historia una historia con alma y de todos”.

El exfuncionario podría sumarse a la contienda bien sea a través de un partido, recordemos que militó en la Alianza Verde y en Colombia Renaciente, o mediante el mecanismo de recolección de firmas. Sería uno de los nombres que compondría el denominado ‘Frente Amplio’ qué sectores de centro y de izquierda estarían promoviendo para el próximo año. Allí podría haber otros nombres como el de Roy Barreras y Juan Fernando Cristo.