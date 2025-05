Bancolombia ofrece inmuebles usados baratos: Así puede acceder a vivienda a bajos costos

En Colombia, muchas entidades bancarias ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de adquirir viviendas y otros inmuebles a precios más bajos que los del mercado tradicional.

Bancolombia, una de las entidades bancarias más grandes del país, cuenta con una plataforma donde los interesados pueden encontrar propiedades usadas en diversas regiones, incluyendo Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Tolima y Valle del Cauca.

Estos inmuebles no son adquiridos proactivamente por el banco, sino que provienen de procesos en los que los clientes no pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, como financiaciones impagas o leasing habitacionales en los que no se ejerció la opción de compra.

Por ello, la entidad los pone a disposición del público a costos reducidos, con precios que van desde los $90.000.000 hasta los $620.000.000 (dependiendo de el área que tiene cada propiedad).

¿Qué tipos de inmuebles están disponibles?

Bancolombia ofrece una variedad de propiedades usadas, entre las que se encuentran:

Apartamentos

Apartaestudios

Casas

Bodegas

Estas opciones representan una alternativa para quienes buscan adquirir vivienda o locales comerciales sin incurrir en los altos costos del mercado tradicional. Sobre todo, por que las tasas de interés de vivienda aún están un poco altas.

¿Cómo consultar los inmuebles disponibles?

Si usted está interesado en explorar las opciones que ofrece Bancolombia, la entidad recomienda seguir los siguientes pasos para consultar las viviendas disponibles:

Ingrese a la sección de “Venta de usados” en la página web del banco. Si el formulario está en mantenimiento, seleccione la opción “Continúa explorando bienes en venta” y descargue el archivo Excel con los activos disponibles. Llene el formulario de búsqueda con tus preferencias (ciudad, tipo de inmueble, rango de precio) y haga clic en “Buscar”. Revise la lista de propiedades y seleccione la que más te interese. Haga clic en “Ir a datos de contacto” si desea obtener más información. Diligencie el formulario con sus datos y presione “Solicitar asesoría”.

Aclaraciones importantes

Bancolombia enfatiza que no se trata de remates, sino de ventas de inmuebles usados. Además, la entidad aclara que no está realizando ofertas de corretaje ni asumiendo pagos por remuneración a intermediarios.

Para solicitar información adicional, los interesados pueden escribir al correo tinmuebl@bancolombia.com, indicando su nombre, teléfono, ciudad de residencia y el inmueble de interés. El tiempo estimado de respuesta es de 5 días hábiles.

Una oportunidad para acceder a vivienda propia

En un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío para muchas familias colombianas, estas opciones representan una alternativa viable para adquirir propiedades a precios más asequibles. Si está en busca de un inmueble en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá o Cali, vale la pena explorar las ofertas disponibles en la plataforma de Bancolombia.

Recuerde que, aunque los precios pueden ser más bajos que en el mercado tradicional, es importante realizar una revisión legal y física del inmueble antes de tomar una decisión. Así podrá asegurarse de que la inversión cumple con sus expectativas y necesidades.

Si desea más información, visite la página oficial de Bancolombia o comuníquese con un asesor financiero para evaluar las opciones de crédito disponibles y hacer realidad el sueño de tener vivienda propia.