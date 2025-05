Atentan contra vehículo de campaña del candidato a la gobernación de Vichada, Juan Carlos Cordero

Colombia.

Un grave hecho de orden público se registró en la noche del viernes 17 de mayo, cuando un vehículo que transportaba material publicitario y logístico de la campaña atípica a la Gobernación de Vichada, del candidato Juan Carlos Cordero, fue atacado con arma de fuego.

El atentado ocurrió en inmediaciones de la inspección La 14, mientras se dirigía hacia el casco urbano del municipio de Cumaribo.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque se produjo luego de que el vehículo no acatara la señal de detenerse en un retén ilegal, presuntamente instalado por integrantes de la Segunda Marquetalia, un grupo armado que ha impuesto restricciones a la circulación nocturna en varias zonas del departamento.

La Alcaldía de Cumaribo, mediante un comunicado oficial, condenó el ataque y anunció que la Fuerza Pública ya adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la democracia en nuestro territorio”, señaló la administración municipal.

Por su parte, el candidato Juan Carlos Cordero, exalcalde de Cumaribo y actual aspirante a la Gobernación del Vichada, se pronunció a través de sus redes sociales. En su mensaje, lamentó lo ocurrido pero reafirmó su compromiso con la campaña y con los habitantes del departamento.

“Hoy les digo, no me pararán. Con la fe en Dios, con las ganas de trabajar, con mi equipo, con los indígenas, los campesinos, los comerciantes, con toda la población del Bichada, seguiremos avanzando, seguiremos trabajando, no pararemos, ni de día ni de noche, porque vamos con Dios”, expresó el candidato.