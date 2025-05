‘Reales Dice’ no a las drogas: el creador de contenido cartagenero contó cómo superó la adicción

Cartagena

El creador de contenido cartagenero, Jorge Reales, conocido popularmente como ‘Reales Dice’, abrió su corazón en su más reciente video, y sin tapujos habló de distintas problemáticas personales y sociales que se esconden en redes sociales, pero que afectan a gran parte de la población actual.

Reales, fue enfático, no se guardó nada, y reconoció su problema con la adicción a las drogas, con el propósito de enviar un claro mensaje a adultos, jóvenes y niños que lo siguen a través de las plataformas digitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ahora te preguntas: ¿Por qué es tan común consumir drogas en este momento? Porque así como vas a la tienda y te compras una papita con una Pony, así igual puedes salir a la calle a comprar cualquier droga, sin encontrarte un solo ‘poli’. Y nada es casualidad, todos nos programan para que todos consumamos drogas: En todas las canciones hablan de ‘pepa’, en cualquier video normalizan fumar ‘vareta’ y en cualquier podcast te dicen que drogarse es la receta”, expresa en el video.

El creador de contenido aseguró que tocó fondo, y pudo encontrar el apoyo necesario para enfrentar esta problemática y vencer este vicio, en a una de sus grandes amigas, o “hermana”, como él la considera: la influencer y exreina de belleza, Kelly Reales.

“¿Cómo hiciste para salir? Una sola persona me ayudó, una sola persona supo hablarme, decirme, rezar, orar y sacarme del infierno que yo estaba viviendo. Una persona que tú y yo conocemos, una reina, ni siquiera es mi amiga, es mi hermana, y es un angelito que Dios me puso en la vida para poder controlar todo este mierdero que yo tenía por dentro”, manifestó el influencer.

Kelly detalló parte del proceso de su amigo, resaltando la convicción y fuerza de voluntad que lo caracterizan, las cuales fueron fundamentales para ver el amanecer, después de una profunda oscuridad.

“En Santa Marta, estábamos él, Aldi y yo, en un balcón de un apartamento muy bonito, hablando de ‘para lograr todo lo que quieres en la vida’, y él me dijo: Dejar la marihuana. Y le respondí: Por qué no lo haces desde hoy. Y después de ocho minutos de silencio, dijo: Este va a hacer el último porro que me voy a fumar, a partir de hoy dejo de fumar”, relató la influencer, que además resaltó lo coherencia de Jorge, “quedé sorprendida, porque cuando él dice A, es A”.

Reales afrontó su proceso, alquiló un airbnb para la etapa de abstinencia, y con el acompañamiento de Kelly, logró superar este difícil desafío.

Hoy, el creador de contenido es un portavoz, un representante, un ejemplo vivo de que sí es posible superar la adicción.

El video completo, se puede observar en la cuenta Realesdice en Instagram, Facebook y Tiktok. Mírelo aquí: https://www.instagram.com/reel/DJ5gJUPN6jK/?igsh=NGlvaGc3b3N6ZjBu