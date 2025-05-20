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03 ago 2026 Actualizado 09:07

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“Los vehículos no tienen dónde descargar”: presidenta de Colfecar sobre puerto de Buenaventura

La presidenta del gremio de transporte y logística Colfecar, Nidia Hernández, alertó que el puerto comercial está a punto de colapsar.

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La presidenta de gremio de transporte y logística Colfecar, Nidia Hernández, conversó con W Radio sobre lo que está sucediendo en el puerto de Buenaventura y alertó que se estaría dando el comienzo de una crisis que afectará el comercio.

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Según explicó Hernández, el cupo del puerto de Buenaventura está al límite, pues varios barcos están llegando, pero pocos se están yendo debido a un problema relacionado con la carga de los contenedores.

“Está ocurriendo porque las navieras cada vez que arriban a Colombia dejan los contenedores llenos, pero no están evacuando los contenedores vacíos lo suficiente”, explicó.

“Los vehículos no tienen dónde físicamente descargar, lo que está haciendo que miles de vehículos queden con los contenedores vacíos sobre sus trailers”, detalló la representante del gremio, quien destacó que a diario “siguen llegando aproximadamente más de 3.800 vehículos de carga al puerto”.

Debido a esas dificultades, un alto número de vehículos se están quedando detenidos por días en el puerto. Según Hernández, esto “está generando una crisis muy fuerte en el comercio exterior”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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