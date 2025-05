Patios Productivos: la apuesta para fortalecer seguridad alimentaria en Cartagena

Cartagena

Surtigas, SPEC LNG y su Fundación Promigas, en alianza con Fundación Granitos de Paz, presentan la iniciativa Manos al Campo – Patios Productivos, para impulsar la productividad de 66 patios familiares en La Boquilla y Pasacaballos. • El proyecto tiene como fin brindar acompañamiento integral para adecuar los patios de la comunidad y habilitarlos para el cultivo de hortalizas y flores comestibles.

Con la llegada de 28 nuevas familias al proyecto, Surtigas y su Fundación Promigas, en alianza con SPEC LNG y la Fundación Granitos de Paz, continúan sembrando desarrollo en Bolívar a través de Manos al Campo – Patios Productivos, una iniciativa que promueve la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto tiene como propósito adecuar los patios de las viviendas, transformándolos en espacios productivos donde las familias siembran hortalizas y flores comestibles que luego son comercializadas a través de SEMBRANA, una marca que refleja el amor y la dedicación con la que estas comunidades trabajan en sus hogares.

En esta fase, la iniciativa impulsa la productividad de 66 familias en La Boquilla y Pasacaballos, combinando la incorporación de 28 nuevos hogares con la continuidad y fortalecimiento de 38 familias que ya vienen cultivando sus patios. La iniciativa brinda a los participantes capacitación sobre los beneficios nutricionales, económicos, ambientales y sociales de sus cultivos, además de la dotación y construcción de los sistemas requeridos para que estos espacios sean patios productivos.

Sixto Silgado, participante vinculado desde los inicios del proyecto, afirmó: “Además de fortalecer el vínculo con mi familia, este proyecto me ha dado de comer”. Desde Pasacaballos, llegó hasta el Patio Batámbora, en La Boquilla, para dar la bienvenida a las nuevas familias beneficiarias: “Yo he visto cómo de la tierra, con paciencia y amor, uno puede sacar su propio sustento. No es solo sembrar plantas, es sembrar vida, sembrar unión. Así como me ha ayudado a mí, les va a ayudar a ustedes también”, afirmó emocionado el participante de 88 años.

“Con el liderazgo de Surtigas, SPEC LNG y su Fundación Promigas, iniciativas como esta reflejan cómo las capacidades de las personas se convierten en motores de transformación social. Desde nuestro programa Comunidades Más Productivas, en 2024 acompañamos a 5.970 beneficiarios en 86 municipios, generando bienestar, autonomía económica y dejando una Huella Social positiva en los territorios”, expresó la directora ejecutiva de la Fundación Promigas, Marcela Dávila.

“Con nuestra experiencia de más de 20 años y nuestro exitoso proyecto de agricultura urbana ‘Patios Productivos’, cientos de familias de sectores vulnerables de Cartagena, Bolívar y el Atlántico han mejorado su nutrición, salud y sus entornos sociales y económicos. Ahora, de la mano de la Fundación Promigas, con este nuevo proyecto acompañaremos a las familias de La Boquilla y Pasacaballos para que aumenten su productividad, calidad de vida y sean ejemplo real de transformación para su comunidad”, manifestó Gina López, directora de la Fundación Granitos de Paz.