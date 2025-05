Expectativa en el Catatumbo por posible prórroga de suspensión de operaciones contra disidencias

Cúcuta

En la región del Catatumbo crece la expectativa frente a la decisión que pueda tomar el Gobierno Nacional de prorrogar la suspensión de operaciones militares contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, lo cual aseguran hasta el momento no ha funcionado para garantizar la paz en los territorios.

Piden que como lo ha solicitado la Defensoría, sea un cese bilateral y que también incluya a los integrantes del ELN.

“Si este plazo sirve para desescalar el conflicto, bienvenido sea. Si no sirve, como no ha servido el primer plazo, esto no se debe permitir y se debe sancionar el Estado en contra de estas organizaciones. El llamado también que hacemos, por lo menos desde las organizaciones sociales, los defensores de Derechos Humanos, desde la misma comunidad de líderes de sus veredas, corregimientos y demás, ellos hacen un llamado a que el Gobierno Nacional por lo menos también establezca un mínimo diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que está allí en la zona también. Están en ese juego maquiavélico de que si usted le habla a este grupo no puede hablar allí, que si está allí no puede hablar acá” expresó a Caracol Radio uno de los defensores de Derechos Humanos de la región del Catatumbo.

Denuncia una grave situación que por temor la ciudadanía no ha dado a conocer, pero que afecta la economía e incluso pone en riesgo la salud de la ciudadanía.

“En el sector de Versalles, Tres Curvas, en la carretera que comunica a Tibú con el municipio de El Tarra, allí hay varios retenes, Están bajando a la gente, requisándola, revisándoles el celular, están quitándole la medicina. Eso es claramente una violación al Derecho Internacional Humanitario, a los Derechos Humanos, en contra de la vida, de la dignidad misma de toda la gente que está allí en la población” puntualizó el defensor.

Piden a las autoridades atender estas situaciones sin poner en riesgo la integridad de las comunidades campesinas, que en algunos sectores del departamento incluso han solicitado la salida del Ejército de las zonas rurales.