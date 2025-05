Vicepresidenta de la Cámara denuncia amenazas en su contra tras hundimiento de la Consulta Popular

Por medio de una publicación en su cuenta de X, Lina María Garrido, vicepresidenta de la Cámara de Representantes denunció estar recibiendo amenazas por parte del ELN y las Farc desde hace varios meses.

Afirmó que la más reciente la recibió el día 15 de mayo presuntamente por parte de las FARC, en donde la citaron a un consejo de guerra el 16 de mayo, dos días después del hundimiento de la Consulta Popular en la plenaria del Senado.

“Como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que representa el gobierno de Gustavo Petro, acabo de recibir la cuarta amenaza directa contra mi vida y la de mi familia por parte de las FARC-EP, Frente Décimo Guadalupe Salcedo”, aseguró la vicepresidenta.

#POLÍTICA La vicepresidenta del Congreso, @linamariagarri1, denuncia estar recibiendo amenazas después del hundimiento de la Consulta Popular y pide a organizaciones internacionales protección para ella y su familia. Vía @CaracolRadio @MarianaNeira12 pic.twitter.com/Pdqbd3zbG4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 16, 2025

Además, la congresista le pidió a diferentes organismos internacionales protección para ella y su familia.

“Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, al Parlamento Europeo, al Gobierno de los Estados Unidos, a usted, Secretario de Estado, Marco Rubio. Por favor, ayúdenme a proteger a mi familia. Me quieren matar”, señaló.

Garrido, aseguró haber denunciado estas amenazas desde que comenzó a recibirlas el 5 de abril del 2024, sin embargo, no han hecho nada para garantizar su protección.

“Todas estas amenazas las he denunciado ante la Fiscalía, ante la Policía Nacional, se las he comunicado a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección de Colombia. No han hecho nada. Las respuestas que recibí fueron una resolución de la Unidad Nacional de Protección para notificarme en octubre de 2024 que debilitarían mi esquema de seguridad“, agregó.

Por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca le solicita al presidente Gustavo Petro y al ministro de Interior, Armando Benedetti, no limitar los esfuerzos para garantizar la seguridad de la vicepresidenta.