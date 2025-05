Gustavo Bolívar afirma que no hablará mal del gobierno tras su salida del DPS

Tras dos semanas de haber presentado su carta de renuncia al cargo de director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar se despidió de la entidad y afirmó que entregará su corte de cuentas de la gestión.

El funcionario manifestó que no saldrá a hablar mal del presidente, como “lo han hecho varios ministros que han dejado sus cargos”, pues señaló que lo que no le gustó o le pareció mal del gobierno, lo expresó mientras fue funcionario.

“Hoy dejo mi cargo como director de Prosperidad Social. Feliz por el deber cumplido, triste por despedirme de un equipo de trabajo formidable. No saldré a hablar mal del presidente como lo han hecho varios ministros y exfuncionarios”, aseguró Gustavo Bolívar en sus redes sociales.

Además, en una entrevista con 10AM en Caracol Radio, Bolívar señaló que le parece de “quinta” salir y hablar mal del gobierno, luego de haber trabajado allí.

“Yo no voy a ser de esos funcionarios que después de ganarse un gran sueldo después de tener el privilegio de estar en un gobierno, después de tener la oportunidad de aprender y uno salir a hablar mal del gobierno y de él, a mí me parece eso de quinta yo no voy a ser ese tipo de funcionarios, yo con el presidente solo tengo agradecimiento fue una oportunidad de crecer, de aprender entonces no veo porqué”, agregó.

Finalmente, sobre la posibilidad de una candidatura a la presidencia, Gustavo Bolívar, aseguró que le apostará a esta solo si hay una Consulta Popular entre los candidatos del gobierno.