Primera reunión entre la Liga de Gobernantes del Caribe y Gobierno Petro ya tiene fecha

El ministro del Interior aceptó liderar la creación del Consejo Regional de Proyectos, una plataforma de trabajo conjunto entre la Nación y el Caribe. El 12 de junio será su primera sesión en Sincelejo.

Un momento importante en un nuevo encuentro de la Liga de Gobernantes del Caribe, realizado hoy en Montería, fue la asistencia de Armando Benedetti, ministro del Interior, como representante del Gobierno de Gustavo Petro. Lo que agradeció Dumek Turbay.

“Agradezco al ministro Benedetti, pues el gran anhelo nuestro, luego de 15 meses de gobierno, era que nos tuvieran en cuenta. Usted desde que lo invitamos, no dudó un instante en acompañarnos. Eso es muestra de una gran disposición por parte de un líder caribe dentro del gobierno nacional, que quiere hacer la tarea y eso es lo que nosotros queremos: hacer unidos la tarea”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Lo que tiene más peso es que usted atendió el llamado sin ningún tipo de dilación. Eso nos honra y nos anima para lo que viene. Agradecemos su presencia para construir un canal director entre el Caribe y la Nación”.

El ministro Benedetti compartió panel con Dumek Turbay, alcalde de Cartagena; Hugo Kerguelen, alcalde de Montería; y Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, quienes lo invitaron a ser puente con el Gobierno de Gustavo Petro.

¿De qué manera?

Hoy los gobernantes de la Liga propusieron la creación de un Consejo Nacional de Proyectos Regionales, un escenario donde la Liga de Gobernantes del Caribe trabaje de forma conjunta con el Gobierno nacional, para priorizar, realizar o destrabar proyectos de impacto regional y local que necesitan financiación de la Presidencia de la República.

“El Consejo servirá para dejar de lado las confrontaciones o el reclamo constante por unos recursos nacionales que no llegan a las regiones. Se trata de ponernos de acuerdo en lo importante, concertar intereses y acabar con las narrativas de que la plata o no llega o que acá se pierde”, explicó Dumek Turbay.

Y agregó: “El trabajo conjunto y el plan de seguimiento de los proyectos cofinanciados ayudarán a eso. Y el liderazgo del ministro Benedetti será clave por su importancia y origen costeño”. Y Benedetti aceptó la responsabilidad y le puso fecha al primer encuentro en el que se cree el Consejo Regional de Proyectos.

“Siempre me he sentido en deuda con mi región, nunca me volveré cachaco. La inversión pública históricamente se ha quedado en el centro del país; y siempre se le ha dado la espalda al Caribe desde épocas inmemoriales. Esto ha generado atraso y discriminación perversa contra nuestra región. Acá hay gente inteligente y pujante, por encima de todos los promedios nacionales en diferentes ámbitos”, manifestó el ministro Armando Benedetti.

Y añadió: “Por ello, la Liga de Gobernantes del Caribe es un gran paso para que la región retome su importancia territorial e histórica. Y conmigo tienen un caribeño que apoyará a la reivindicación del Caribe”.

El ministro aplaudió la creación del Consejo Regional de Proyectos; pero pidió celeridad y decisión para construirlo de inmediato.