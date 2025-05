Exministro Arias testifica sobre supuesto ‘montaje’ de alias ‘Jabón’ para vengarse de Uribe

JUSTICIA

Este jueves 15 de mayo, en el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, declaró como testigo de la defensa el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Arias estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos, tras ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por el sonado escándalo de Agro Ingreso Seguro.

El montaje contra Uribe que involucraba a un mayor de la Policía

En la audiencia, recordó que mientas estuvo privado de la libertad, el exparamilitar alias ‘Gordolindo’, le informó sobre un supuesto montaje que tenían preparado en contra del expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe, que involucraba al mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses.

“En una de esas ocasiones, ‘Gordolindo’ me dijo, vea, al presidente Uribe y a Santiago Uribe le hicieron un montaje con un mayor de apellido Meneses. Y yo le dije, cuénteme, ¿cómo así? Y me dijo, efectivamente, Ramón Quintero tenía contratado a Meneses cuando era oficial activo de la Policía en grado de capitán, destinado a Buga y que le pagaba para que él le ayudara, pues me imagino que en lo que hacían en ese negocio del narcotráfico” contó.

Según el relato de Arias, todo se trató de “una venganza” que quería hacerle “un sector de la mafia”.

“Dígale si usted puede hablar con el presidente Uribe en algún momento que eso de Meneses es una venganza que quiere hacerle un sector de la mafia a través de enlodar a Santiago Uribe. A mí eso me impactó mucho”, detalló.

La venganza de alias Jabón

El exministro Arias, también afirmó que en 2017 una ‘paralegal’ le entregó un documento donde alias ‘Gordolindo’ confiesa que “había una venganza de Wilber Varela contra el presidente Uribe”.

Varela, también conocido con el alias de ‘Jabón’ era uno de los jefes del cártel del Norte del Valle.

“Eso debió ser agosto del año 2017 (…) me entregó un papel, era como un relato de ‘Gordolindo’ de un tema de una venganza de la mafia y del señor, creo que se llama Wilber Varela contra el presidente Uribe”, dice.

Arias aseguró que contactó a los Uribe Vélez para alertarlos de esta situación.

El testimonio del exfiscal, Néstor Humberto Martínez

“Y aprovechó para decirme que justamente él traía unas cartas que le habían hecho llegar desde los Estados Unidos, donde unos paramilitares que habían sido extraditados estaban ofreciendo rendir declaración en dos casos: el de su hermano Santiago Uribe y en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado”: el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez testificó sobre unas cartas que el expresidente Álvaro Uribe le entregó el 15 de agosto del 2017.

Según Martínez, las cartas eran de Diego Murillo Diego y Alberto Quintero.