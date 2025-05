En Cúcuta, más de 500 desplazados del Catatumbo continúan en albergues temporales

Cúcuta

De los más de 32 mil desplazados que han llegado a Cúcuta desde la región del Catatumbo en los últimos cuatro meses, 500 personas aún continúan en albergues temporales, a la espera del apoyo del gobierno nacional para definir su futuro.

Así lo dio a conocer la personera de Cúcuta, Luddy Páez, quien recordó que en entornos familiares hay miles de personas desplazadas que llegaron a la ciudad, huyendo de la violencia en el Catatumbo y que aún no han recibido atención por parte del gobierno nacional.

“En albergues deben estar cerca de 500 personas, en cuatro albergues que aún tiene la alcaldía de Cúcuta, pero igual en redes familiares hay muchísima gente, yo no diría que los 24 mil que estuvieron en red familiar al comienzo, porque muchos pensando en que sus casas quedaron solas se han devuelto, pero regresan a Cúcuta diciendo que no encontraron las condiciones. Es que finalmente allá es donde están sus bienes, sus cosas” dijo Páez.

Pero enfatizó que el municipio de Cúcuta “no tiene cómo brindarle una estabilidad a estas personas, ni laboral ni habitacional para ellos. Esto es bastante complicado y si se recrudece será peor, porque no se puede llegar a pensar que eso no va a suceder, esto es el resultado de un enfrentamiento que no corresponde al estado, sino que son fuerzas al margen del estado, de la ilegalidad".