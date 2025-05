Docentes advierten cambios en dinámicas de reclutamiento de grupos armados

Cúcuta

Un amplio análisis frente a las dinámicas de reclutamiento de menores en el departamento han venido realizando los docentes con el fin de establecer la manera en que se ha venido presentando este delito desde que se desató la violencia en el Catatumbo el pasado mes de enero.

Ha quedado en evidencia el cambio frente a las estrategias utilizadas para dichos reclutamientos, además de los objetivos de los grupos armados a la hora de cometer estas vulneraciones.

“Ya el ejercicio de la guerra ha cambiado, no es como los 80 y 90 que buscaban niños entre los 8 o 9 hasta los 14 años para ser reclutados, hoy en día a una organización no le es suficiente, no es importante porque buscan edades promedio donde tenga capacidad de confrontación, de estrategia militar, sobre todo de control y de estatus, al saber que pueda conocer la zona” dijo Ángel Fernández, docente y analista.

La falta de intervención del estado en algunos territorios ha permitido que se tenga la vinculación a estos grupos armados como una de las principales opciones de los jóvenes, por lo que se requiere pronto apoyo internacional.

“Puede establecer conductas de control sobre la misma cercanía con su comunidad, con los amigos, con familia y crear mecanismos de confianza, justificando que la lucha armada y social es la más viable frente a las necesidades sociales de una comunidad, es un tema que ya requerirá de la intervención de la comunidad internacional frente a una situación de que se ha salido de control” puntualizó Fernández.