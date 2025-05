Conozca el obsequio que recibió la princesa Leonor de España en Cartagena

Leonor de Borbón, princesa de Asturias, conoció y recorrió, de la mano del alcalde Dumek Turbay y la primera dama Liliana Majana, el Castillo San Felipe de Barajas de Cartagena, en medio de su visita histórica a la ciudad, a bordo del buque escuela español Juan Sebastián Elcano.

Posterior a una ofrenda floral, en la que se homenajeó a Blas de Lezo, la Princesa Leonor de España recibió un regalo autóctono por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Se trata de un pectoral, tejido a mano, con el escudo del Principado de Asturias con la técnica de mostacilla, realizado por Lauren Montalbán Machacón, una artesana cartagenera de 22 años que tiene un emprendimiento llamado ‘Accesorios Lauren’.

Lauren sostiene a su familia con este emprendimiento; y es una de las artesanas predilectas a la que recurre el alcalde Dumek Turbay para brindar detalles a personas ilustres y distinguidas que visitan a Cartagena.

El emprendimiento de Lauren Montalbán inició hace siete años, y se especializa en el arte de la mostacilla y miyuki para crear aretes, collares, pulseras, tobilleras y gargantillas, 100% hechos a mano.

“Gracias a mi talento me he dado a conocer en ferias y mercados en toda Colombia. Mi emprendimiento me permite hacer un camino propio y dejar huella por buenas cosas en mi ciudad. Siempre digo que hay que atreverse, salir, mostrarse al mundo sin miedo. El emprendimiento es la clave para llegar lejos”, expresó Montalbán.

Por su parte, Dumek Turbay expresó su orgullo por el obsequio cartagenero que en unas semanas estará en la Casa Real de España.