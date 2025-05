Carlos Alcaraz recibió noticia positiva de cara a Roland Garros 2025

Carlos Alcaraz venció este miércoles al inglés Jack Draper (6-4,6-4) en los cuartos de final del Masters de Roma, antesala a lo que será Roland Garros en Francia. Alcaraz consiguió un objetivo doble con su victoria ante Draper, pues le coloca en un lugar inmejorable para la gran cita parisina que está preparando en el Foro Itálico.

El murciano, que solo se puede encontrar en la final de Roma con el italiano Jannik Sinner, irá también por el lado opuesto del cuadro al italiano en Roland Garros, por lo que de nuevo solo podrán verse en la gran final.

¿Qué noticia recibió Carlos Alcaraz para Roland Garros?

Alcaraz recuperó el número 2 del ranking ATP y apartó a Alexander Zverev, que además de defender corona en Roma podría ser el próximo rival del murciano de 22 años recién cumplidos, siempre y cuando gane su duelo ante el italiano Lorenzo Musetti.

Alcaraz, que jugará sus primeras semifinales en Roma, sumó este martes un nuevo récord a su carrera, pues se convirtió en el tenistamás joven en alcanzar los cuartos de final de todos los Masters 1.000 y Grand Slams del circuito.

“Estoy muy contento de la manera en la que empecé el partido, sabiendo cómo fue en Indian Wells, que fue muy difícil para mí lidiar con los nervios”, admitió Alcaraz tras el partido.

“Creo que hoy lo he afrontado de otra manera, de lo cual estoy muy orgulloso. Sobre todo, el juego que he hecho, con muchísima confianza durante todo el partido, jugando con los golpes y con las cosas que me gusta jugar, sin darle mucha importancia al resultado”, analizó.